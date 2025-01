Jhonny Fernández: “Urge un nuevo pacto fiscal; urge que dejemos de soñar con el gas”

Conversó con EL DEBER sobre las proyecciones de este 2025. Se declaró “optimista a pesar de las complicaciones que enfrentó durante el año pasado.

El 2024 ha sido difícil, especialmente por la drástica disminución del dinero que llegaba por la renta petrolera. Este año el gas ya no es el sustento de la riqueza y el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, pide en esta entrevista “dejar de soñar” con los réditos de los hidrocarburos.

¿Cómo será este año? ¿Qué le puede decir a Santa Cruz?

A pesar de un 2024 tan negro —yo diría con muchos nubarrones en el ámbito económico que ha sido terrible para todas las alcaldías de Bolivia y las gobernaciones— vemos con optimismo el 2025.

¿Por qué está optimista?

Tenemos ya las previsiones, por si seguimos con esta situación de crisis económica, por si hay dificultades en el tema de las contrapartes que siempre recibimos para poder encarar programas y proyectos. Así que soy optimista de que podamos avanzar, que podamos salir adelante. Ya hemos definido un presupuesto para el 2025; sabemos cómo lo vamos a ir encarando, pero sin descuidar las obligaciones que tenemos todavía acumuladas de 2024. Hay que cumplir con ello, pero hay que también tener los recursos disponibles para las nuevas inversiones y van a haber nuevas inversiones, muchos grandes proyectos que también se van a hacer y hay otros proyectos que también se necesitan.

¿Cómo resolverán los problemas de liquidez que afectan al municipio?

Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es no comprometer nuevos proyectos con recursos propios, porque eso qué significaría, usar recursos propios para poder pagar programas y proyectos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), como los bonos que nos han transferido para el tema del desayuno escolar, las cámaras de vigilancia y todo lo que es gasto que supuestamente era con los recursos del IDH, pero ya no hay IDH. Eso se cayó. Tenemos más de Bs 100 millones que se han caído estos años y esa platita ya no llega a las alcaldías, pero nosotros tenemos que pagar (por ejemplo) el bono de discapacidad; tenemos que pagar el desayuno escolar, tenemos que pagar la seguridad ciudadana.

¿Y de dónde si no hay?

Esperemos que el gobierno central nos compense y que ellos se hagan cargo, caso contrario vamos a seguir en déficit. También hemos programado el pago de deudas que tenemos todavía arrastrando de la gestión 2024. Por eso, le digo que si vamos a encarar nuevos proyectos va a ser con financiamiento, los grandes proyectos van a ser con financiamiento (externo).

Usted dirá: ¿De dónde va a sacar plata? ¿Hay espalda financiera? Hay espalda financiera. Eso hay sobre un 20% de los ingresos recurrentes que nosotros hemos cerrado el 2024 con 11%. O sea que tenemos todavía bastante espalda para acceder a nuevos créditos para grandes proyectos de Santa Cruz y así no utilizar nuestros recursos propios, porque eso lo tenemos que hacer para pagar deudas pasadas y encarar programas en diferentes áreas que se necesitan para 2025.

Así las cosas, urge un nuevo pacto fiscal; urge que ya dejemos de soñar con eso que antes era posible, cuando había el auge del gas. En ese tiempo se crearon muchos programas; se traspasaron competencias a las alcaldías. Mire Usted, los bonos que estamos pagando; son bonos y no llega plata. Nos dicen: ‘gasten plata en seguridad ciudadana, equipamiento para la Policía, cámaras de vigilancia y todo lo demás’, pero no llega la plata del IDH. Tampoco hay plata para el desayuno escolar. Entonces, tenemos que gastar de ingresos propios .

Por todo eso tiene que haber un pacto fiscal y el Gobierno central tiene que pensar que todo el conjunto de programas y proyectos que ya están comprometidos tienen que ser financiados y si no hay la capacidad de solventarse a través de los recursos del IDH, se tienen que buscar otras fuentes.

¿Cómo será el 2025 para Santa Cruz de la Sierra?

Queremos poner bella a la ciudad. Este 2025 vamos a triplicar el presupuesto de mantenimiento de plazas, parques, avenidas y las rotondas. Vamos a ponerle luces de colores; vamos a ponerle paisajismo; vamos a ponerle una decoración como merece nuestra querida Santa Cruz. Una señalización bonita, elegante. Le vamos a dar un cuerpo de ciudad. Ahí es donde hemos tenido dificultades este 2024, pero este 2025 le vamos a meter con todo.

¿Afectará el año electoral? No, no, no. Creemos que la prioridad en este momento es la gestión municipal. En eso estamos abocados el tiempo que tengamos en horas y días. Los fines de semana, lo ocuparemos para apoyar también a la campaña nacional.

