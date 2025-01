Joe Biden otorgó al papa Francisco la Medalla de la Libertad con Distinción, la mayor condecoración civil en EEUU

Fuente: Infobae.com

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó este sábado al papa Francisco la Medalla de la Libertad con Distinción, la mayor condecoración civil en el país y que premia a “personas que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de EEUU, la paz mundial u otros importantes esfuerzos sociales, públicos o privados”.

Si bien estaba previsto que Biden extendiera personalmente la medalla al Sumo Pontífice durante su visita oficial programada a Italia, los incendios forestales en California lo obligaron a suspender el viaje y, por tanto, la entrega se hizo a distancia, durante una llamada telefónica.

En un comunicado, la Casa Blanca explicó que la condecoración responde a las décadas de servicio de Francisco -cuyo nombre es Jorge Bergoglio- por servir “a los sin voz y los vulnerables en toda Argentina” y por su actual responsabilidad de responder a “los pobres” en todo el mundo.

Estados Unidos valoró que la misión de servir a los pobres de Francisco nunca ha cesado (REUTERS)

“Primer papa del hemisferio sur, no se parece a ninguno de los anteriores. Su misión de servir a los pobres nunca ha cesado”, destacó la Casa Blanca.

Washington destacó, asimismo, su propósito de ayuda que no sabe de condiciones y lo describió como un “líder acogedor que tiende la mano a las distintas religiones”.

“Como maestro desafiante nos ordena luchar por la paz y proteger el planeta. Por encima de todo, es el papa de la gente: una luz de fe, esperanza y amor que brilla en todo el mundo“, apuntó el escrito.

El pasado 4 de enero, en la antesala de su salida de la Casa Blanca, Biden había hecho entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personalidades de distintos ámbitos en una ceremonia en la Casa Blanca. La del Papa fue, sin embargo, la primera y única que entregó en su mandato, por tratarse de una condecoración “con Distinción”.

A principios de enero, Joe Biden otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 figuras destacadas (AP)

Aquel sábado, el mandatario destacó la importancia de todos los homenajeados y los describió como personas que han contribuido de manera significativa a la cultura y los valores de Estados Unidos, desde el rubro político, el arte, la moda, el activismo social, el deporte, el entretenimiento, la música, la ciencia y los derechos humanos.

“Por última vez como presidente, tengo el honor de otorgar la Medalla de la Libertad, el más alto reconocimiento civil de nuestra nación, a un grupo de personas verdaderamente extraordinarias que han dedicado sus esfuerzos sagrados a moldear la cultura y la causa de América”, dijo entonces.

La lista de premiados incluyó al ex fiscal general Robert F. Kennedy, el ex gobernador de Michigan George Romney, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el cantante y activista Bono, el diseñador Ralph Lauren, el chef y activista español José Andrés, el filántropo George Soros, el actor Denzel Washington, el ex jugador de la NBA Magic Johnson, el actor y activista Michael J. Fox, el futbolista argentino Lionel Messi, el divulgador científico Bill Nye, la conservacionista Jane Goodall, la activista por los derechos civiles Fannie Lou Hamer, el ex secretario de Defensa Ash Carter, el defensor de los derechos LGBT Tim Gill, el empresario David Rubenstein y el fundador del Instituto Americano de Cine, George Stevens Jr.

