Joven menonita denunció a un abogado por abuso y secuestro durante dos meses en Santa Cruz

Una joven menonita de 22 años denunció ante el Ministerio Público a un abogado por violación y secuestro. La víctima, residente de la colonia menonita Santa Rosa del Sara, había acudido al abogado Jhonny F. M. en noviembre de 2024 para pedir ayuda legal, sin saber que la situación derivaría en una pesadilla de dos meses.

Según el testimonio de la joven, el abogado la recogió de la comunidad San Antonio de la Roca y, tras un almuerzo, comenzó a manipularla emocionalmente, exigiendo que actuara como su esposa.

“Él me decía que me estaba haciendo un favor, pero que yo debía comportarme como su esposa en contra de mi voluntad. Por las noches me violaba, y durante el día actuaba como si nada”, relató la víctima.

La joven fue llevada por el abogado a una casa en Santa Cruz y luego a un hotel en Sucre, donde continuaron los abusos. A pesar de contarle la situación a una mujer en la casa donde se hospedaban, no recibió ayuda.

“Ella me dijo que él siempre era así”, recordó la víctima con impotencia.

Aprovechando un momento en el que el abogado no estaba, la joven logró contactar a su madre, lo que permitió que su esposo finalmente pudiera rescatarla. La víctima ahora busca justicia tras haber sido sometida a vejaciones durante dos meses.

La joven expresó su arrepentimiento por haber confiado en el abogado, quien es conocido de su familia, y denunció que fue manipulada bajo falsas promesas de ayuda legal. Las autoridades ya investigan el caso, mientras que el acusado podría enfrentar serias consecuencias legales por los cargos de violación y secuestro.