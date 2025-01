Jubileo presenta propuesta de 6 puntos al TSE para garantizar la integridad del proceso electoral

Algunos de los seis puntos son la delimitación de circunscripciones, la elaboración de encuestas con una ficha técnica más clara y didáctica y la elaboración de programas de gobierno con una estructura mínima, entre otros.

Presentación de las propuestas por Fundación Jubileo

La mañana de este martes la Fundación Jubileo presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una propuesta de seis puntos para garantizar la integridad de los comicios que se llevarán adelante en agosto de 2025.

“Nos hemos reunido con varios expertos electorales y hemos trabajado todo el 2024 para ver cuáles son los principales problemas que podrían afectar la integridad electoral de las elecciones 2025 y que sin tratar de cambiar las leyes, nosotros podríamos enfrentar simplemente acudiendo a la adecuación de los reglamentos (que emite) el Tribunal Supremo Electoral”, indicó la responsable de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo, Sandra Verduguez.

Los seis puntos que plantea la fundación son: la delimitación de circunscripciones, la elaboración de encuestas con una ficha técnica más clara y didáctica, la elaboración de programas de gobierno con una estructura mínima, la exposición de actas de cómputo, las auditorías informáticas y recomendaciones de misiones de observación electoral.

Para entender mejor la propuesta, Brújula Digital entrevistó a Verduguez, quien a su vez es la coordinadora de la alianza Observación Ciudadana de la Democracia.

Brújula Digital (BD): ¿Qué medidas técnicas podrían implementarse para mejorar el proceso actual de delimitación de circunscripciones?

Sandra Verduguez (SV): Hemos hecho un análisis de las circunscripciones y con expertos hemos advertido que hay algunas que tienen una media poblacional demasiado alta. Esto hace que estas circunscripciones estén con observaciones, o sea, no estarían cumpliendo los requisitos que señala el reglamento. Entonces, la propuesta va con la idea de mejorar este reglamento de delimitación.

La idea es que se trabaje en nuevos criterios metodológicos que impidan que haya estas distorsiones y que se corrijan las que ya existen. Aprovechando que se va a volver a trabajar en este tema después de aprobada la Ley de Escaños, luego del Censo, entonces se propone que otra vez se revisen los criterios metodológicos, y la metodología que se va a asumir, se propone, que sea socializada con universidades, organizaciones políticas que tengan personería jurídica, organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que estas organizaciones se involucren en este procedimiento y primen los criterios técnicos más que los criterios políticos.

BD: ¿Cómo podría ayudar una ficha técnica más clara y didáctica a que la población entienda mejor las encuestas electorales?

SV: Ya estamos en un periodo netamente electoral, entonces van a empezar a salir las encuestas y nos parece importante es que la exigencia para que estos ejercicios crezca, es decir, mientras más serios sean estos estudios, es mucho más certero el resultado.

Pero además consideramos que es importante que sean más didácticos, más accesibles a la ciudadanía, para que el ciudadano de a pie puedan entender lo que significa los resultados de una encuesta. Por ejemplo, el hecho de que los medios de comunicación publican las fichas técnicas y puedan explicar a sus lectores, a la audiencia, qué significa esa ficha técnica y cómo se pueden entender los resultados es sumamente importante. De esa manera, la ciudadanía va a entender realmente qué se está mostrando como resultados.

Entonces, se pretende mejorar también la reglamentación de las encuestas para hacerla más accesible, para que tenga una mejor comunicación hacia la población.

BD: ¿Cómo se beneficiaría la ciudadanía con programas de gobierno que sigan una estructura mínima, como la que se propone en el documento?

SV: No hay una reglamentación que establezca por lo menos unos requisitos mínimos para que las organizaciones políticas puedan presentar sus programas de gobierno.

Hay programas muy ampulosos, programas muy cortos y en realidad tal vez no tenga que ver mucho en la cantidad, pero sí la calidad del programa, que no sólo se hable de ofertas, que a veces podrían no ser reales, sino que también los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas, tengan la capacidad de explicar el cómo van a llegar a esos resultados.

Porque la idea es que después la ciudadanía tenga la capacidad también de hacer un seguimiento a las propuestas y en el marco de la rendición de cuentas exigir y mostrar qué es lo que debía haber cumplido la organización política que fue elegida.

BD: ¿Qué impacto tendría la exposición pública de copias oficiales de actas en la transparencia del proceso electoral?

SV: En las elecciones pasadas, si ustedes han podido ver, ha habido muchos jurados, notarios, policías mal informados, que han impedido que ciudadanos puedan tomar fotos al acta. Cuando este acto de escrutinio y cómputo es completamente público según la ley.

Entonces, lo que la propuesta explica es que sería bueno que cuando se entregue el material electoral a los jurados electorales, el juego de actas considere un acta adicional para que esa sea destinada a ser expuesta en el recinto electoral. De esta forma, cualquier persona podría estar sacándole fotografías, revisar lo que se ha hecho. Esto en aras de la transparencia del escrutinio y cómputo.

En otros países se hace esto, no requiere gran cambio en la normativa, sino, sobre todo, voluntad de las autoridades electorales.

BD: Según el documento, ¿por qué es crucial auditar los sistemas de empadronamiento y cómputo en las elecciones?

SV: Se habla en el documento de la importancia de hacer un seguimiento a los procesos informáticos que tengan que ver con la elaboración del padrón, con los cómputos, también con la transmisión rápida de resultados preliminares que esperamos que el TSE ahora implemente.

Sería muy interesante que universidades con las carreras de sistemas, ingeniería de sistemas, puedan hacer un acompañamiento a los técnicos del TSE, la idea es hacer una especie de auditoría informática de estos procesos, para que sean transparentes y la ciudadanía sepa qué se está haciendo, cómo se está trabajando, y no se haga todo esto a puerta cerrada.

BD: ¿Por qué es importante que el TSE considere las recomendaciones de los informes de las misiones de observación nacional?

SV: Hay que tomar en cuenta que las misiones nacionales tienen más legitimidad porque son realmente los ciudadanos los que están recomendando en función a lo que se ha observado en la jornada electoral y también durante el proceso.

Entonces, la idea es que en la normativa también diga que los informes de las misiones nacionales de observación deben ser considerados en la sala plena. Por supuesto que algunos temas se podrán implementar, otros no, pero la sala plena también debería explicar en caso de no asumir algunos, explicar las razones. Todo tiene que ver con la transparencia activa de parte del organismo electoral y consideramos que si estas medidas se toman en serio, se incluyen en la reglamentación de las elecciones de agosto de este año, el proceso puede mejorar, puede ser más transparente, puede ser más libre y los ciudadanos volverán a sentir que su voto tiene validez.

