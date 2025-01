Juicio por Golpe de Estado I entra a su fase final, Gobierno espera sentencia condenatoria para sentar “precedente inédito”

El juicio oral y contradictorio del denominado caso “Golpe de Estado I” contra los principales acusados excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ingresó a su fase final y se espera una pronta sentencia condenatoria, lo que marcará un “precedente inédito” para que este tipo de hechos no se repitan en Bolivia.

El ministro de Justicia, Cesar Siles, informó del avance del proceso que tuvo un periodo de investigación de cerca de seis meses.

“El juicio está previsto que sea reanudado el 6 de enero próximo, entendemos que si se reanuda y no se presenta ningún (recurso) imponderable, debería avanzar en un par de semanas o tres hasta llegar a alegatos y posteriormente dictarse la sentencia (…) la sentencia será un precedente inédito”, consideró en una entrevista con la ABI.

En este proceso fueron investigados la exsenadora Jeanine Áñez, Camacho y Pumari, mientras los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Carlos Orellana, el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el exministro Luis Fernando López fueron declarados “rebeldes” porque huyeron de Bolivia. También está el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández.

Este caso denominado “Golpe de Estado I” tiene que ver con todos los hechos ocurridos entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia forzada del expresidente Evo Morales. Camacho y Pumari fueron parte activa de las violentas movilizaciones cívicas denunciando un fraude en las elecciones de 2019, apoyado en un informe de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue puesto en cuestión por diversos informes de expertos internacionales.

“Es un proceso que en términos simples debe entenderse como los actos preparatorios del golpe consumado con la asunción al mando de la señora Jeanine Áñez que, además, fue demostrado en otro proceso denominado ‘golpe de Estado II’. Recordemos que existe una sentencia condenatoria y ejecutoriada (…) Golpe I, que se refiere a los actos preparatorios antes de que suceda la asunción al mando, involucraba inicialmente a 8 personas de las cuales parte de ellas fueron declaradas rebeldes”, recordó Siles.

El Ministerio Público colectó un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos de octubre de 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados.

También se tiene pruebas documentales entre informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios, respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales, entre otras que sustentan la acusación formal y demostrarían la participación individualizada de los sindicados.

El juicio empezó el 17 de octubre, con la presencia de los principales acusados: Áñez, Camacho y Pumari, quienes guardan detención en diferentes cárceles.

“Antes de iniciar el juicio se presentaron una serie de incidentes y excepciones, acciones que, como actos de la Defensa (de los acusados), pretendieron dilatar el inicio del juicio; sin embargo, ya superada esa etapa comenzó el juicio. Podemos tener la certeza que, como manda el procedimiento penal, en las próximas semanas va a poder dictarse una sentencia condenatoria que es lo que pretende el Estado por estos graves hechos que han sido denunciados, imputados y ahora acusados”, afirmó Siles.

Con las respectivas medidas de seguridad, Camacho fue trasladado a su juicio desde la cárcel de Chonchocoro, en La Paz; Pumari desde la cárcel de Cantumarca, Potosí, y Añez desde el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.

Camacho y Pumari ejercieron su derecho al silencio durante la fase de alegatos, no dieron su versión sobre los hechos de los que son acusados.

“Ellos han sido acusados por terrorismo, conspiración y cohecho activo, son los tres delitos que quedaron en el acusatorio. Hubo incluso la acción de inconstitucionalidad que presentaron ambos con relación al delito de terrorismo, sin embargo, recordar también que ya varias otras exautoridades o personas procesadas por este delitos activaron la vía de inconstitucionalidad con relación a este delito y el delito está firme, enmarcado en nuestro Código Penal”, afirmó.

Áñez fue apartada del caso porque su defensa presentó un incidente de ‘ne bis in idem’ con el argumento de que no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito, cuando se trata de otros configurados previo a la toma del poder.

“Ella presentó un incidente, que denominamos los abogados ‘ne bis in idem’, que nadie puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, aludiendo que fue juzgada en el caso golpe de Estado II”, explicó en alusión al caso Golpe de Estado II, donde fue condenada a 10 años de cárcel por la forma cómo asumió el mando de Bolivia.

El Caso

El caso “Golpe de Estado I” se activó a finales de 2020, tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

“Vamos a pedir la pena máxima, a los efectos de que se pueda sentar un precedente para que nadie pueda lesionar el Estado social democrático. Se debe establecer que la víctima es el Estado Plurinacional de Bolivia (…). Vamos a pedir 20 años”, afirmó Jorge Nina, abogado de la exdiputada Patty.

Las protestas cívicas

En 2019, Pumari y Camacho fueron protagonistas de las violentas protestas cívicas. Camacho se constituyó en uno de los principales actores de la crisis de 2019, que se agravó con el motín policial y el pedido de renuncia a Morales por parte de los mandos militares.

A finales de diciembre de ese año, Camacho reveló a sus seguidores que su padre, José Luis Camacho, logró que los mandos militares y policiales le quiten respaldo a Morales y viabilicen la caía del gobierno legalmente constituido.

“Fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan (a las calles). (Con) la Policía, de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir fue que dimos (el plazo de) las 48 horas (para que dimita Morales)”, revelaba en un video que circuló en redes sociales.

Siles explicó que, justamente, este hecho es una de las causales del juicio contra el excívico y gobernado cruceño.

“A Fernando Camacho se lo está juzgando en este caso Golpe de Estado I porque ha asegurado que tenía comprada a la Policía, que su padre había pagado un bono para que puedan amotinarse y que no salgan (…) además que se ha movilizado de Santa Cruz a La Paz para pedir las renuncias, entre otros hechos, que no han sido investigados en Golpe de Estado II, lo mismo ocurre con el señor Marco Antonio Pumari que, prácticamente, lo acompañó todo ese tiempo, por eso me refiero a los dos”, explicó Siles.

Fue el 28 de diciembre de 2022 que Camacho fue capturado y trasladado a La Paz, tras haber eludido en al menos cuatro ocasiones las citaciones para declarar por el caso Golpe de Estado I, pese a las notificaciones realizadas por el Ministerio Público.

Carolina Ribera, hija de Áñez, reveló que Camacho fue parte de la administración gubernamental de su madre y que pidió muchos ministerios.

Camacho está ahora recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, emplazado en el municipio paceño de Viacha. En tanto, Pumari retornó al penal de Cantumarca (Potosí) hasta que el juicio sea reinstalado.

Se espera que en la próxima audiencia se produzca la prueba documental, la prueba testifical, alegatos y sentencias.

Datos

El artículo 158 del Código Penal establece que cohecho activo “El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Art. 145, disminuida en un tercio”.

