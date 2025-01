Julio Ariel Rodríguez, campeón mundial de kickboxing, un ejemplo de disciplina y perseverancia

El atleta de 37 años ha ganado múltiples medallas nacionales e internacionales, ahora se prepara para defender su título mundial en México. Es nuestro Cochabambino de Oro

“Les recomiendo a todos los jóvenes que luchen por su sueño, que practiquen algún deporte que realmente uno se siente muy satisfecho con lo que tiene, con la vida”, expresó Julio Ariel Rodríguez Zapata.

Desde sus nueve años de edad, Julio Ariel comenzó a entrenar incentivado por su padre y su abuelo. Todo comenzó como una actividad recreativa, mientras los años fueron pasando y fue descubriendo su talento para las artes marciales comenzó a subir de nivel participando en diversos campeonatos que fue conquistando a nivel internacional en representación de Bolivia.

Julio Ariel Rodríguez Zapata, atleta cochabambino

“He iniciado con lo que es la modalidad de boxeo, de ahí he pasado al taekwondo, también karate y de ahí recién hice lo que es el kickboxing. Lo que más me sacó adelante fue primero mi padre, que está en el cielo, es lo que más me ha impulsado, lo que más me ha dado fuerza, mi familia que siempre me ha apoyado incondicionalmente, mi mamá”, expresó.

Su vitrina de trofeos medallas y cinturones dan cuenta sobre la carrera profesional de este atleta cochabambino de 37 años nacido en el municipio de Arani.

“El kickboxing ha sido unas 10 veces a nivel departamental o 15 de repente a nivel nacional y de igual manera, internacional, sudamericano, panamericano he llegado a lo que es el mundial de novatos, he ganado igual primer lugar he sido condecorado a nivel mundial como mejor atleta”, contó.

Su madre recuerda sus primeras incursiones a nivel competitivo, admirada por sus grandes logros, hoy expresa su satisfacción por las técnicas y valores que inculca a jóvenes de la nueva generación.

Actualmente, se prepara para defender su tercer título mundial obtenido en México donde venció por knockout consolidando su legado deportista dedicado a Bolivia.

Por enaltecer al país a nivel internacional, por su disciplina y perseverancia, por ser formador de futuras generaciones, Julio Ariel Rodríguez Zapata es un Cochabambino de Oro.