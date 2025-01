Kylie Jenner provoca graves daños a un vestido de Versace usado en los Globos de Oro y provoca un debate

La controversia de este caso aumenta porque no es el primer miembro del clan de los Kardashian a la que le ocurre un hecho como tal. Kim Kardashian y lució el vestido de Marylin Monroe en 2022. Esta prenda fue prestada por Ripley ‘s Believe It or Not! y, aunque Kim solo lo usó para la alfombra roja antes de cambiarse a una réplica, las fotos posteriores mostraron daño aparente, incluyendo cristales sueltos e hilos desgastados.

Por este mismo motivo, historiadores, conservacionistas y amantes de la moda en general argumentan que piezas como esta deben preservarse en condiciones controladas y no ser usadas debido a su fragilidad.