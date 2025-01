La dictadura de Maduro declaró ‘persona non grata’ a los nueve ex presidentes que irán a Venezuela con González Urrutia

La Asamblea Nacional los definió como “fuerzas extranjeras que intentan invadir” el país y, por tanto, consideró adecuada su expulsión en caso de presentarse en el territorio

La Asamblea Nacional de Venezuela declaró este martes persona non grata a los nueve ex presidentes latinoamericanos que acompañarán a Edmundo González Urrutia en su regreso al país, como confirmó más temprano el ex mandatario colombiano Andrés Pastrana.

Por unanimidad, el órgano legislativo chavista aprobó un acuerdo que considera a los ex gobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica) miembros de una “fuerza extranjera que intenta invadir” Venezuela y, por tanto, avaló tomar acciones en su contra.

El “grupo de fascistas, de la ultraderecha internacional”, parte de la iniciativa IDEA, emitió “nefastas e injerencistas declaraciones” y expresó “su voluntad de estar presente en el territorio venezolano el día 10 de enero de 2025 para entorpecer la posesión y el debido juramento del presidente constitucional Nicolás Maduro”, apunta el texto, que respalda una vez más el fraude del chavista, cometido el 28 de julio.

Su accionar da cuenta de “la continuación de su frustrada agenda de agresión” contra la República Bolivariana de Venezuela, “un país libre, soberano e independiente bajo un Estado democrático y social de derechos y de justicia que ha demostrado durante la Revolución Bolivariana su firme compromiso con la Constitución y el Derecho Internacional”, y, por tanto, requiere de su “expulsión inmediata” en caso de presentarse al país, en “defensa de la patria y la reivindicación de nuestra historia”, suma el escrito presentado por la diputada Rodbexa Poleo.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, fue más severo con el proyecto y, tras manifestar su apoyo al mismo pidió introducir algunos cambios por considerarlo “un poco tímido”.

Así, pidió establecer “con claridad que si (los ex presidentes) osan hoyar (excavar), aunque sea con una sola planta de su asqueroso pie, el suelo de la República Bolivariana de Venezuela, deben ser tratados como invasores… enjuiciados, capturados y debe caer sobre ellos todo el peso de la ley”.

“Si no tienen el debido permiso y entran” sin autorización, “esa aeronave, esos tripulantes, la tripulación y los pasajeros tienen que ser tratados como una fuerza extranjera que intenta invadir (…) el territorio aéreo, marítimo o terrestre de la República Bolivariana de Venezuela y tienen que ser tratados como tal”, sumó.

El legislador José Brito también se refirió al acuerdo y, en su caso, cargó contra los ex gobernantes, a quienes definió como “cuatro eclécticos incapaces de presentarse ante sus respectivos países como candidatos -ni siquiera en una provincia- porque serían expulsados por sus pueblos por entreguistas”.

La definición del Parlamento, que responde a las órdenes del Palacio de Miraflores, se dio en una semana clave para Venezuela y, particularmente, luego de que, este martes, Pastrana anunciara que un grupo de ex presidentes de IDEA tiene previsto acompañar a González Urrutia a su regreso al país para tomar posesión como presidente este viernes.

La Iniciativa, que ha sido muy crítica del régimen en el último tiempo, mantendrá un encuentro en Panamá este miércoles, en el que se coordinarán las acciones a seguir en los próximos días, antes de la investidura.

El objetivo de esta comitiva será no solo apoyar y dar fuerza a la oposición frente a Maduro sino, también, garantizar la seguridad de González Urrutia sobre quien, desde el 2 de enero, pesa una orden de captura y una recompensa por USD 100.000, por supuestos delitos de conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir.