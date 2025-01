La falta de personal colapsa los servicios del Oncológico de Santa Cruz

Desde la Legión Cruceña de Combate al Cáncer y la dirección del hospital Oncológico de Santa Cruz, informaron que dicho nosocomio se encuentra colapsado por falta de personal, situación que se ha agravado por los paros de salud ejecutado por los trabajadores, ya que además de la carencia que hay en personal, tampoco se les ha pagado los sueldos del mes de diciembre, agravando la crisis en salud.

Fuente: El Mundo

Bonnie Coca, presidenta de la Legión Cruceña de Combate al Cáncer, señaló que pacientes de toda Bolivia, entre niños y personas mayores acuden al hospital y no pueden ser atendidos pese a la desesperación que llevan. Por eso, pidió a las autoridades atender las demandas del lugar, ya que son urgentes, según indicó a la red Uno.

Por su parte, el director médico del Oncológico, Diego Montenegro explicó que el hospital tiene más de 499 trabajadores en salud, abarcando médicos, enfermeras, técnicos, farmacéuticos y parte administrativa, pero ahora está pasando por un momento crítico por la falta de personal. En esa línea, detalló que, de esa cantidad, un 34%, es decir 170 trabajadores tienen ítems GAD que son de la gobernación y el restante tienen ítems son del Ministerio de Salud y del TGN, sin embargo, ante la falta de pagos y el paro, el problema se agravó ya que, si un servicio no funciona correctamente, repercute en lo demás.

“Si un área cierra, repercute en todas las demás, no son independientes, por ejemplo, tenemos actualmente 6 camas de terapia intensiva, pero por la falta de personal, solo 4 están funcionando ya que nos faltan enfermeras para habilitar dos camas más”, dijo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Así también, indicó que en 2022 hicieron un análisis del déficit del personal, donde constataron que faltaban 146 trabajadores debido a la implementación del Seguro Único de Salud (SUS), que ha incrementado el número de pacientes que acuden al lugar, situación que los ha obligado a tomar diferentes medidas para tener recursos como la venta de servicios y contratos en línea. No obstante, destacó que gracias a la Legión Cruceña de Combate al Cáncer, en los últimos tres años lograron la gestión de 62 ítems ministeriales, por lo que actualmente les faltan por lo menos 84 trabajadores más.

LLAMADO A AUTORIDADES

A través de la Legión, Bonnie Coca indicó que buscan ampliar el área de emergencia que solamente tiene espacio para 12 pacientes, cuando llegan entre 25 o 27 pacientes al día, instando a que las autoridades nacionales puedan dar atención a la problemática.

“Presidente (Luis) Arce que has tenido cáncer, que has sufrido en carne propia esta enfermedad, que venga a ver la situación en la que está el Oncológico, que conozca la desesperación de los pacientes de no poder ser atendidos. Los voluntariados como la Legión Cruceña de Combate al Cáncer y otras fundaciones, tratamos de ayudar en la medida de las posibilidades, pero esto es insuficiente”, lamentó.