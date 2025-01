La impresionante suma que gastó Yazeed Al Rajhi para ganar el Rally Dakar: quién es el saudita que hizo historia

Tiene una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares y está a cargo de un holding de empresas. Pero no todo es dinero ya que ganó en su undécimo intento

(Enviado especial a Arabia Saudita) ¿Cuánto vale la gloria? Para el magnate saudita, Yazeed Al Rajhi, no tiene precio y este viernes hizo historia al ser el primer piloto de su país en ganar la clasificación absoluta del Rally Dakar y con el valor agregado de hacerlo de local.

Este magnate de 43 años mostró su bandera con orgullo sentado arriba del techo de su Toyota Hilux y pudo vencer en su undécimo intento en la carrera más dura del mundo. Pero también marcó otro hito: desde hace 25 años que no gana un piloto privado, es decir, sin pertenecer a un equipo oficial, desde Jean-Louis Schlesser en 2000.

Su caso no es precisamente el de la esencia soñada por el creador de la carrera, el recordado Thierry Sabine, quien luego de perderse en una carrera de motos en África en 1977 y ser rescatado tras dos días, se planteó que debía existir una carrera que combine la máxima exigencia y la aventura. La piedra fundacional de aquella época apostó a los pilotos amateurs, aunque al poco tiempo esas bases se abrieron y comenzaron a llegar las celebridades que quisieron participar por gusto.

A favor de Al Rajhi, compite en la carrera más dura del mundo desde 2015 y corrió en la Argentina, donde en aquel debut ganó una etapa. Fue el mismo país donde tuvo su bautismo de fuego en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) en 2008. Sin suerte en el mundo de los derrapes, se focalizó en el Rally Raid. Desde esa época corre con su equipo llamado Yazeed Racing. Nuestro país le trae un buen recuerdo cercano y fue su victoria el año pasado en el Desafío Ruta 40, que fue una de las fechas por el Campeonato Mundial de Rally Raid y que el Rally Dakar es la apertura de la temporada. “Echo de menos Argentina. Pero tal vez vuelva el año que viene”, le dijo a Infobae desde el desierto.

Pero, ¿cómo es posible que un entusiasta llegue a practicar automovilismo de élite durante tantos años? La respuesta está en su fortuna estimada en 2.000 millones de dólares, según Forbes. Eso gracias a que su familia es dueña de un conglomerado de empresas como el Al-Rajhi Bank, de 49 mil millones de dólares en activos. O su división del acero que controla el 80 por ciento del mercado saudita o su marca de agua que es uno de los principales sponsors del Rally Dakar, y hasta una cadena de hamburgueserías.

Yazeed Al Rajhi es saludado por una multitud en Buenos Aires en su primer Rally Dakar (@yazeedalrajhi)

Por eso Yazeed una vez que terminaron las etapas, se tomó unos minutos a diario para atender algunas obligaciones en su holding que cuenta con cerca de 25 mil empleados. Tiene la tranquilidad de tener como navegante a un experimentado navegante como Timo Gottschalk, con quien comenzó a trabajar gracias a su amigo Carlos Sainz. El Matador tuvo la colaboración de Gottschalk en 2013 y 2014, y el alemán ganó en 2011 junto a Nasser Al Attiyah en el Rally Dakar.

Nacido en Riad el 30 de septiembre de 1981, no le gusta el fútbol, pero afirmó que su victoria es comparable con la que la selección de fútbol de su país obtuvo ante Argentina en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. “Es como cuando Arabia Saudita le ganó a Argentina en el Mundial”, reconoció en diálogo con Mundo Deportivo. Sin embargo, confesó que no vio ese partido en su casa de Miami. Al mismo medio le reveló que si otro saudita volvía a ganar el Rally Dakar en los próximos diez años, le iba a pagar 10 millones de rials sauditas, que son cerca de 2,5 millones de dólares. “Llevo mucho tiempo esperando este día y creo que ganar el Dakar no será fácil para otros pilotos de Arabia Saudita”, afirmó.

Desde muy joven buscó un deporte para poder practicar y decidió embarcarse en el automovilismo para seguir los pasos de su ídolo, Abdullah Bakhashab, ex piloto saudita de rally que corrió en el WRC entre 1998 y 2002. Hay que reconocerle su vocación de aprender y nutrirse de los mejores y más experimentados, por caso, Sainz.

Yazeed se formó y mejoró con el correr de los años. Pero hasta el día de hoy sigue inyectando una fortuna todos los años para tener lo mejor. Infobae pudo saber que por año gastaría unos dos millones de dólares bajo todo concepto para abordar de la mejor forma el Rally Dakar. Esta vez los hizo valer. La lista en valor euros comprende:

Pago de asistencia al equipo Overdrive: 300 mil (aproximados)

3 motorhomes: 100 mil

4 camionetas de asistencia: 24 mil

Avión para trasladar su Toyota: 96 mil

Participación previa en el Rally de Marruecos : 180 mil

: 180 mil Camioneta nueva para dicha carrera: 890 mil

Combustible: 19 mil

12 a 14 personas de su staff que debió pagar para acreditarlos, entre cocineros, masajista, seguridad y otros asistentes: 136 mil

Amortiguadores: 80 mil

La suma asciende a 1.825.000 euros o dos millones de dólares.

Acelerando su Toyota Hilux entre las dunas (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En esta 47ª edición aprovechó los tempranos abandonos de su amigo Sainz (Ford), Sébastien Loeb (Dacia) y Nani Roma (Ford), quien luego de la rotura del motor se reenganchó, pero sin posibilidades por la victoria. Le ganó el mano a mano al sudafricano Henk Lategan, que también corre con una Hilux, pero atendida por la escuadra oficial, Toyota Gazoo Racing. El sudafricano no pudo descontarle la diferencia de 6 minutos en la última etapa y Nasser Al Attiyah debió conformarse con llegar a 50 etapas ganadas e igualar el récord de Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel.

“Ha sido la edición más dura en mis 11 participaciones. Timo me ha ayudado muchísimo, porque tiene mucha experiencia”, contó Al Rajhi luego de la premiación en el campamento de Shubaytah. Se subió al techo de su camioneta y mientras un mecánico manejaba, mostró con la bandera de su país.

Este año afirmó que “el cambio que lo llevó a la victoria es la experiencia que adquirió para saber cuándo atacar”. Dueño de un estilo de manejo agresivo, esta vez supo mantenerse en el top cinco y no perdió la cabeza cuando Lategan le robó el primer puesto en el décimo parcial. Supo que la clave iba a estar en el penúltimo día con 275 kilómetros de duna y ahí recuperó el mando.

Este viernes los 62 kilómetros en juego fueron imposibles para Lategan, y Al Rajhi hizo lo que debía. Cumplió con el trámite y se aseguró su primera victoria en el Rally Dakar. Pagó una fortuna para sus costos operativos. Pero hubo algo que no tuvo precio, y fue esa experiencia para manejar los tiempos en una carrera que suele “elegir” al ganador. Esta vez fue profeta en su tierra e hizo historia para el deporte de Arabia Saudita.