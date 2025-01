Según un boletín informativo difundido por la organización, 1.495 hombres y 202 mujeres se encuentran detenidos, de los cuales 1.694 son adultos y tres son adolescentes de entre 14 y 17 años.

La organización no gubernamental Foro Penal informó este viernes que, hasta el jueves, se han registrado 1.697 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, la cifra más alta en el siglo XXI.

Según un boletín informativo difundido por la ONG, 1.495 hombres y 202 mujeres se encuentran detenidos, de los cuales 1.694 son adultos y tres son adolescentes de entre 14 y 17 años.

La mayoría de los arrestos ocurrieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en el contexto de protestas contra los resultados fraudulentos que dieron la reelección al dictador Nicolás Maduro.

La organización detalló que entre los detenidos hay 1.535 civiles y 162 militares pertenecientes a distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que solo en enero se han registrado 49 arrestos, de los cuales 42 ocurrieron desde el 7 de enero, coincidiendo con la toma de posesión de Maduro.

La ONG Foro Penal de Venezuela registró 1.697 presos políticos y afirmó que es la cifra más alta en el siglo XXI (EFE/Ronald Peña/ARCHIVO) La ONG Foro Penal de Venezuela registró 1.697 presos políticos y afirmó que es la cifra más alta en el siglo XXI (EFE/Ronald Peña/ARCHIVO)

Asimismo, tras la protesta convocada el jueves por la líder opositora María Corina Machado, 19 personas fueron arrestadas, incluyendo al periodista Julio Balza, miembro del equipo de prensa de Machado, cuya detención fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

La Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora, exigió la liberación inmediata de Balza y de todos los detenidos durante las manifestaciones.

La Fiscalía del régimen, por su parte, informó que más de 2.400 personas han sido detenidas en el marco de protestas, acusándolas de generar “violencia”. Sin embargo, Foro Penal aclaró que su conteo solo incluye casos verificados de presos políticos y excluye a quienes han cometido delitos.

Aunque el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, afirmó recientemente que 1.515 personas han sido excarceladas con medidas cautelares, la ONG aseguró que no ha confirmado estas cifras.

Familiares exigieron la liberación del miembro del equipo de prensa de Machado, Julio Balza, tras su secuestro en Caracas

Los padres del periodista venezolano Julio Balza, detenido el jueves en Caracas tras una protesta opositora liderada por María Corina Machado, exigieron su liberación inmediata, afirmando que “no ha cometido delito alguno” y que “no es un terrorista”.

Familiares exigieron la liberación del miembro del equipo de prensa de Machado, Julio Balza, tras su secuestro en Caracas Familiares exigieron la liberación del miembro del equipo de prensa de Machado, Julio Balza, tras su secuestro en Caracas

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Balza, miembro del equipo de prensa de Machado, fue arrestado por agentes encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) mientras se dirigía a su vehículo tras la manifestación. Desde entonces, su paradero es desconocido.

La madre del periodista, Rosa Marlene Maldonado, denunció en un video difundido por el SNTP que Balza fue detenido junto a su hermano, quien fue liberado poco después. “A mi otro hijo lo liberaron, a él lo dejaron. No se sabe dónde, no se sabe sus condiciones, no sabemos nada”, relató.

Maldonado pidió a los responsables que lo liberen, describiendo a su hijo como “un hombre de bien” y “de principios”. “Mi hijo no es terrorista. Yo no crié a ningún terrorista. Somos venezolanos todos”, insistió. Por su parte, el padre del periodista, Julio Balza Altuve, también pidió justicia y una investigación exhaustiva.

“Mi hijo no ha cometido delito alguno. Mi hijo es un periodista de primera línea (…) investiguen lo que quieran, pero que me lo pongan en libertad”, declaró, agregando que desconoce su paradero.

Mientras tanto, el partido político Vente Venezuela (VV) informó en redes sociales que, desde las 16:00 horas locales del jueves, no se tiene información sobre Balza.

(Con información de EFE)