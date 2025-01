La oposición avanza con una tibia campaña entre acusaciones y Evo dice que le da “miedo” ser candidato

En el MAS arcista no hay decisiones rumbo a las elecciones generales, pero ven a Luis Arce como su postulante. Reyes Villa desafía a unas primarias en la oposición para llevar un candidato único opositor.

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

La oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) está en una tibia campaña en medio de acusaciones entre precandidatos. Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa llevan adelante esa batalla política por ser el postulante mejor ubicado opositor. Samuel Doria Medina arrasa en redes sociales y los demás aparecen poco en esta etapa. El MAS sigue dividido, pero Evo Morales ya expresó su temor para ser candidato presidencial. «en este momento da miedo ser candidato» por la compleja situación económica que atraviesa el país. En el oficialismo de Arce no hay ideas de campaña.

El expresidente Jorge Quiroga, que encabeza la alianza Libre, salió a las calles para pedir el voto. Ayer, en la zona de Achumani al sur de la sede de Gobierno, cuestionó a Reyes Villa por sugerir unas primarias para elegir a un solo candidato de la oposición. El exmandatario acusó al alcalde de Cochabamba de ser funcional al Gobierno del MAS y de alabar el modelo económico de Luis Arce.

“Primero que (Reyes Villa) diga si es oposición. Él está con (Luis) Arce, él dice que Arce tiene un gran modelo económico, él dice que (Arce) es un gran presidente, que le da siete de calificación, él está todo el tiempo con ellos. Parece que él está más interesado, por lo que yo he visto hasta ahora, él está más interesado en participar en las primarias con Arce y Andrónico (Rodríguez). Primero tiene que decidirse qué es y no disfrazarse de opositor”, reclamó Quiroga.

Mauricio Muñoz, coordinador nacional de Súmate, se refirió a la intención de Manfred Reyes Villa de participar en las primarias de la oposición, destacando su disposición a acatar cualquier procedimiento que se defina para la selección de candidatos. El dirigente aclaró que el alcalde de Cochabamba está abierto a participar en las primarias “siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas”.

«Si las condiciones están dadas, Manfred está dispuesto a someterse a las primarias con opositores. Está dispuesto a cualquier procedimiento», aseguró el coordinador de Súmate.

Mientras, Doria Medina, que también es parte del bloque de unidad que comparte con Quiroga, utiliza las redes sociales para mostrar sus propuestas. El empresario de oposición tiene diversos canales en diferentes redes, como Facebook, Instagram o Tik Tok. En todas aparece exponiendo su plan de gobierno y asegura que será el candidato de oposición.

En el MAS la situación es más compleja. Evo Morales, que denuncia que le “robaron” la sigla, cuestionó la política económica de Luis Arce. El líder cocalero expresó que la crisis económica por la que atraviesa el país obliga a cuestionarse si merece la pena ser candidato o no. Morales dijo que Bolivia tiene tres deudas externas y tres deudas internas “fuertes” y que ante esas deudas es necesario hacer un “cambio estructural” en el modelo económico.

“No quiero desmoralizar, pero quiero decirlo. En este momento da miedo ser candidato a presidente, han destrozado Bolivia y esta demostración que hace Adriana (Salvatierra) es fatal. Si en tiempos neoliberales estábamos en B-, subimos a B, subimos a BB y ahora estamos en CCC-, que es la última calificación, es fatal, no hay más. Y si no hay un cambio estructural a la situación económica no habrá salida, será peor todavía”, afirmó Morales en su programa en radio Kawsachun Coca.

En el MAS de Arce todavía dilatan la decisión de repostulación del actual mandatario, a pesar de que Arce mantiene discursos electorales utilizando incluso el año del Bicentenario.

