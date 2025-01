“La riada prácticamente nos ha destruido”: Continúa el recuento de daños en Quime y militares ingresan a la zona de desastre

Fuente: Unitel

Los habitantes de Quime aún no salen del asombro. La riada del viernes ha dejado a la “sucursal del paraíso” como un campo de guerra. Las riadas han sido implacables con el poblado, se llevaron negocios, afectaron los puentes, pero sobre todo terminaron con los sueños de muchos emprendedores.

En medio de la desolación, los soldados de los regimientos Calama e Ingavi han llegado hasta Quime. Munidos con picotas y palas, ingresaron este lunes a una de las zonas de emergencias para ayudar a los damnificados a recuperar los pocos enseres que no se llevó el agua.

La fuerza del caudal se llevó la cafetería, el horno y el criadero de truchas, pero también destruyó más de 40 casas.

El desborde de los ríos Kuyuna y Quime, que cruzan parte del centro poblado del municipio, dejó además calles destrozadas y otras 40 viviendas en riesgo de caer.

Pérdidas

Edwin Ortiz, de la central agraria de Quime mira acongojado el panorama de su tierra natal. “Estamos impotentes ante tanta desgracia. La fuerza de la naturaleza prácticamente nos ha destruido el pueblo de Quime. Son muchas viviendas que han sido afectadas, arrasadas, y estamos en un total destrozo”, relata.

“Hay compañeros que han perdido totalmente todo y no tienen nada. La riada ha llegado entre las 2 y 3 de la mañana, de golpe ha llegado”, señala al recordar el doloroso episodio del viernes.

Los más afectados han buscado refugió en las casas de los vecinos que no sufrieron el embate de las lluvias. No quieren volver a lo que queda de sus casas porque temen que otra riada termine con sus sueños y sus vidas.

“Tenían aquí una sauna de hace años, todos los calderos se han perdido; había un pequeño local, ya no existe; allá adentro había el compañero que tenía sus materiales de construcción, por lo que es pesado no ha podido rescatar nada; arriba lo mismo, la casa del hermano Genaro; aquí había unas viviendas, ya no hay nada; aquí se ha perdido totalmente todo, enseres, no han podido rescartar nada”, enumera Ortiz.

El alcalde de Quime, Ruben Laura, instaló en las primeras horas de este lunes una reunión con sus colaboradores para definir el plan de intervención.

Obras

Una primera tarea que definieron las autoridades ediles es el dragado del río Quime. Los efectivos militares y la maquinaria pesada impulsarán estas obras.

En ese marco, el dirigente de la central agraria ha lanzado otro pedido urgente: la construcción de muros de contención en las riberas y el análisis de un posible embovedado para evitar consecuencias de ese tipo.

“Nosotros queremos que este río sea embovedado porque eso nomás también contendría (el caudal). Lamentablemente, se ha establecido aquí y es grande el pueblo de Quime y ya no nos podemos mover, ya estamos en aquí nosotros viviendo años, también. Entonces, lo que queremos más que todo es la atención” afirma.

“Queremos que nos ayuden a construir por los bordes los muros de contención para que no vuelva a ocurrir esto. Hay muros que han soportado, ahí abajo tenemos del vecino un pequeño muro que ha soportado. Entonces, se puede hacer muros de contención de modo a de modo de asegurar el encauce del río”, sostuvo.

Puentes y ayuda

Además, los habitantes de Quime están preocupados por el estado de los puentes, sobre todo el que vincula con el hospital regional.

“Abajo tenemos en el hospital un puente grande que prácticamente ya se ha abierto y las zapatas ya están al aire, ese puente ya no sirve”, lamentó el dirigente.

Asimismo, ante la emergencia, los afectados necesitan alimentos y vituallas, pero también medicamentos puesto que muchos niños han enfermado.

“A raíz de esto están empezando brotes des resfrío y todas esas cosas en los niños, en las señoras, en algunos mayores también que en la lluvia se han ido enfermando, pero no tenemos medicamentos”, lamentó.

El domingo, el presidente Luis Arce anunció el envío de 21 toneladas de ayuda que incluye alimentos, herramientas y otros enseres para las familias que perdieron sus viviendas y que están afectadas por el fenómeno climático.

Según el informe del Gobierno, hay más 500 familias damnificadas.