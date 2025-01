Lady Gaga, Billie Eilish y más darán conciertos en beneficio de las víctimas por los incendios en Los Ángeles

Un total de 24 artistas se unieron para dar un show que ayude a recaudar fondos en beneficio de las víctimas por el fuego.

Algunos famosos de Hollywood han donado varios millones de dólares a distintas fundaciones que ayudan a las víctimas de los devastadores incendios en el estado de California. Ahora, algunas personalidades del mundo de la música, varios de ellos con profundas raíces en Los Ángeles, encabezarán un concierto benéfico destinado a apoyar a miles de personas afectadas en esta ciudad.

Fuentes cercanas al evento aseguraron al medio TMZ que Lady Gaga, Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers están entre los 15 actos confirmados para presentarse en el escenario en dos semanas. Otros nombres destacados en la lista incluyen a Green Day, Jelly Roll y Gracie Abrams. De acuerdo con lo que informó TMZ, el show será transmitido en línea y los organizadores prevén recaudar millones de dólares para el alivio de desastres.

El concierto se llevará a cabo en dos sedes en Inglewood: el Intuit Dome y el Kia Forum. Además, las fuentes que contactaron al portal, comentaron que inicialmente se planificó contar con solo 24 artistas para este espectáculo, pero hasta ahora más de 50 músicos han mostrado interés en ser parte de este acto benéfico y según el medio, esta cifra podría aumentar.

Famoso que han donado dinero por los incendios de Los Ángeles

Además de este concierto benéfico, algunas figuras importantes de la industria musical han donado dinero en efectivo para ayudar a las fundaciones que ofrecen apoyo a las víctimas por los incendios en Los Ángeles, tal como lo hizo la banda Metallica, que por medio de su fundación All Within My Hands donaron 500 mil dólares en apoyo a las víctimas de los devastadores incendios forestales actuales de Los Ángeles.

En un comunicado que aparece tanto en el sitio web de la fundación como en su perfil de Instagram, se detalló que The California Community Foundation y The Pasadena Community Foundation recibirán 250 mil dólares cada una, para ayudar en sus esfuerzos de recuperación.

Asimismo, Beyoncé, quien dio a conocer a través de su fundación, BeyGOOD que creó un fondo para combatir el fuego en Los Ángeles y donó 2,5 millones de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por los incendios. Las personas interesadas en apoyar económicamente podrán hacerlo en la página web de la fundación.

“BeyGOOD está tomando medidas al anunciar el Fondo de Ayuda al Fuego de LA con una donación de 2,5 millones de dólares. El fondo está destinado a ayudar a las familias de la zona de Altadena/Pasadena que perdieron sus hogares, y a las iglesias y centros comunitarios para atender las necesidades inmediatas de los afectados por los incendios forestales”, escribió.

Incluso, Doja Cat dio a conocer en su cuenta de Instagram que hizo una colaboración con el ilustrador Pini para poner a la venta una colección de sudaderas. El total de la venta de cada prenda será donado en a la Cruz Roja de Estados Unidos.

“Por favor ayúdame a mí y a la Cruz Roja de Estados Unidos a apoyar mi hermoso estado de California. Me asocié con el artista Pini y diseñé una pequeña colección de sudaderas y camisetas a la venta ahora. El 100% de las ganancias van a la Cruz Roja de Estados Unidos para apoyar a la gente de California afectada por los incendios forestales”, señaló.

No solo los famosos se han sumado a la causa, ya que algunas empresas hicieron donaciones millonarias. Google y YouTube anunciaron un aporte de 15 millones de dólares para organizaciones de ayuda en el área de Los Ángeles.

Además, YouTube planea ofrecer sus instalaciones en Los Ángeles a creadores de contenido y artistas afectados por los incendios una vez que sea seguro reabrirlas. Neal Mohan, CEO de la plataforma de videos, anunció además eventos para fortalecer la comunidad creativa de la plataforma en los próximos meses.