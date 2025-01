Las encuestas de Claure/Panterra muestran un panorama político incierto y atomizado

El empresario nacional radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure, sin duda y hasta el momento, es la mayor novedad en el ambiente político de las redes sociales en Bolivia.

Dispersión del voto en elecciones anteriores. Periódico Los Tiempos (Cochabamba, Bolivia)

Inversionista de amplia gama, máximo accionista del equipo de fútbol Girona (España) y presidente del Club Bolívar (La Paz), también tiene intereses en el negocio internacional del litio. Con opiniones a favor y en contra, sus anuncios a través de la red social X generan expectativa en la comidilla política y amplia repercusión en los medios masivos de comunicación y la multimedia.

A finales de 2024, prometió realizar estudios de opinión o encuestas a través de una empresa especializada de nivel mundial, con el fin de orientar a los bolivianos respecto a cuál es la realidad política, social y económica reflejada por los resultados.

Esta semana publicó un segundo estudio en dos partes. La primera parte resalta que, más allá de quiénes postulen como opción frente al partido de gobierno, los encuestados apuestan por la unidad opositora:

Dos tercios de los encuestados participaría votando en elecciones primarias para elegir un candidato único contra el gobierno del MAS. El 78% de los encuestados considera que todos los bolivianos habilitados para votar en las elecciones generales deberían votar también en un proceso de elecciones primarias para elegir a ese candidato único contra el gobierno del MAS. La mayoría considera beneficiosas las elecciones primarias.

En este aspecto, debemos recordar que todas las fuerzas políticas convocadas y reunidas por el Tribunal Supremo Electoral acordaron no realizar primarias por unanimidad, dado que los plazos constitucionales impedían dos eventos electorales antes de las elecciones generales de agosto de 2025, debido a la dilación de la Asamblea Legislativa de convocar oportunamente las elecciones judiciales (que finalmente se realizaron el 15 de diciembre de 2024, parcialmente).

La mayoría de los encuestados definió que entre sus preocupaciones principales están la inflación y el aumento de precios, la corrupción del gobierno, la situación laboral y el desempleo. La inestabilidad política ha pasado a segundo plano cuando la economía familiar y los ingresos económicos perdieron valor en relación al costo de vida. Inexorablemente, la crisis económica es el tema central que preocupa al 76% de los encuestados; lo demás es lo demás.

Es abrumadora la convicción de los encuestados al apostar por un cambio en sentido contrario al que conduce el gobierno del MAS, y les da igual si ese rumbo distinto que piden conlleva grandes cambios.

La segunda parte de la encuesta realizada por la empresa Panterra por encargo de Marcelo Claure refleja las percepciones en torno a los precandidatos presidenciables incorporados en la muestra.

En esta versión, la encuestadora no incorpora a Evo Morales por considerarlo inhabilitado de participar e incorpora a Andrónico y a María Galindo, por ejemplo, quienes no han manifestado públicamente su intención de postular.

Por tanto, la encuesta se basa en información no confirmada por algunos y también sobre la base de consultar por precandidatos que han afirmado que no participarán una vez su propia forma interna de selección de candidatura, defina cuál de ellos será el candidato tras el cual los otros cinco (hasta ahora) se sumarán apoyando en campaña y en el futuro gobierno de ganar las elecciones.

El periodista y abogado Andrés Gómez Vela interpreta los datos de la encuesta de Claure de la siguiente manera:

“Además de los porcentajes, toda encuesta comunica más que porcentajes. Los miedos, los sueños, las necesidades, los resentimientos y otras emociones de los electores no están en la parte visible de los datos, sino detrás de ellos. La última encuesta de intención de voto, realizada por Panterra y financiada por el empresario Marcelo Claure, comunica 7 puntos a considerar.

1) Desaparece el sujeto indígena de la preferencia de voto, al menos por ahora. Ninguno de los candidatos entra en esa variable. Ni siquiera Andrónico Rodríguez; sus seguidores lo consideran mestizo. ¿Eva Copa, indígena? Por ahora, es marginal. ¿Por qué desaparece el sujeto indígena? Porque el proceso de cambio demostró que la “reserva moral de la humanidad” no depende de la condición étnica, sino de las acciones y hechos. Sin embargo, el voto étnico no se pasará al otro extremo; lo más probable es que se incline por alguien que se le parezca. ¡Ah! Si bien desaparece el sujeto indígena, no desaparecerá el masismo en las próximas elecciones. Tendrá su bancada (y tal vez algo más así como van las cosas).

2) Por ahora, no hay espacio para un Milei boliviano porque la gente percibe que la crisis económica no es aún desastrosa. Una cosa es el conocimiento, otra el sentimiento. Los economistas y otros estudiosos anuncian, a partir de sus conocimientos, que la crisis es grave y empeorará; la gente siente, a partir de su experiencia, que aún no llegó el momento grave (pero intuye que llegará). Quizá cuando llegue ese momento y el país haya caído como Argentina o como en tiempos de la UDP, apueste por un Milei.

3) La fragmentación refleja que bajan los votos duros y se amplían los blandos y posibles. El trasvase de apoyos se jugará en el mercado de la campaña hasta cierto punto, pero no en todos los casos. Por ejemplo, ¿cuál sería la reacción del electorado si el MAS presentara la dupla Rodríguez – Rodríguez? ¿Cuál sería la reacción del votante medio ante la dupla Tuto – Samuel o Samuel – Tuto?

4) Andrónico aglutina el voto evista y arcista. Podría recuperar el tercio del voto duro del MAS si Morales le transmite públicamente el bastón de mando y Arce acepta la reunificación con la humildad de un monje obediente y silencioso. Si Andrónico quiere crecer más allá del voto duro del masismo, tendría que afinar su mensaje y asumir decisiones y acciones demostrativas. Considero que tiene apoyo incluso en un porcentaje del voto del centro porque despierta identidad (clase media, profesional, hijo de campesinos).

5) Quiroga y Doria Medina se mueven en la franja del tercio que siempre votó contra el MAS porque no conectan con los votos blandos y posibles decididos a cambiar de opción. La conexión emocional circula por venas diferentes a la razón. El voto es emocional casi nunca racional. Los aplausos y las vivas de un círculo hacen crecer el ego, mas no el apoyo. Ambos están confiando demasiado en la fuerza de la decepción frente al MAS. Sí, la gente decepcionada quiere librarse del MAS porque los llevó al PASADO de crisis, pero ¿por qué tendría que librarse reemplazándolo por el PASADO del PASADO que sepultó en 2005? ¿Acaso está tan decepcionado como para hacer resucitar a la ADN del exdictador (luego demócrata) Banzer? La campaña negativa de 18 años contra los “neoliberales, derechistas, vendepatrias” da frutos que una parte del país aún cosecha y come. Revitalizar la imagen cuesta y a veces no se puede (ni con todo el dinero del mundo).

6) La ventaja de Manfred Reyes Villa está en la gestión que muestra en la alcaldía de Cochabamba. Según sus seguidores, buena; según sus detractores, mala. Más allá de esas consideraciones, tiene una gestión. Lo que no tiene es credibilidad entre el electorado que lo mira como candidato del arcismo. Ese sentimiento popular frena su posible crecimiento. Empero, tiene el dedo meñique de su pie izquierdo en el tercio que cambia su voto según las circunstancias (centro) y su dedo pulgar de su pie derecho en el electorado que nunca voto por el MAS (derecha). ¿Qué pasaría electoralmente si pondría sus dos hemisferios cerebrales en las franjas correspondientes?

7) El precandidato Chi representa al electorado que no es de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Aglutina a la gente que busca alguien nuevo, aunque sea conservador en su discurso, pero que no tenga relación con los viejos partidos ni viejos políticos (no por la edad, sino por kilometraje recorrido en política). Sus posibilidades de crecimiento son limitadas por el rechazo que genera entre los electores del siglo XXI. Confía su avance en la admiración que alguna gente puede tener en la cultura Coreana, pero no alcanza”.

Finalmente, duda que la oposición se una y deja una pregunta que plantea: ¿es la unidad el camino o el candidato?

El abogado, político y ex secretario jurídico de la gestión de Demócratas en la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, vaticina un “fin de ciclo político y escenario electoral abierto”. Afirma que “a seis meses de las elecciones y con la prudencia que se debe tener con las encuestas, estas son mis conclusiones sobre la encuesta del empresario Marcelo Claure:

1. Se confirma que estamos ante el fin de ciclo del ‘proceso de cambio’ y con un escenario electoral abierto.

2. El presidente (Arce Catacora) está desplomado, para mantener el poder necesita un milagro o torcer las reglas. Esta debería ser la principal preocupación de todos.

3. Hay una cansancio ciudadano con el sistema político que alcanza a oficialismo y oposición. El régimen de la polarización terminó hastiando a la gente.

4. El MAS perdió la mayoría que ostentó durante dos décadas. Sin embargo la nueva mayoría que quiere cambio no es homogénea.

5. Básicamente, hay tres tercios por ahora: la izquierda popular, la oposición tradicional y los desencantados. Los tres poseen liderazgos fragmentados.

6. En el campo de la izquierda popular ha comenzado el desplazamiento de Evo y Arce por Andrónico, quien puede representar la reunificación del MAS desde la base, a pesar de la élite. Sin embargo, la herencia que le dejan es un muy pesada.

7. La oposición al MAS con el mensaje de unidad ha generado una expectativa positiva, pero el relato restringido a la unidad y al antimasismo no es suficiente, solo alcanza a su propio espectro dificultando su crecimiento. La disputa por el liderazgo de este espacio entre Tuto y Samuel si es descarnada y larga puede terminar siendo desgastante, peor aún si la noticia final es la desunión. Tuto lidera el espacio pero precisa alcanzar un acuerdo con Samuel.

8. Finalmente, los desencantados por ahora se identifican con Chi, pero también tienen otras expresiones igual o más disruptivas en Branko y María Galindo. Manfred probablemente, ademas de su liderazgo en Cochabamba, está canalizando el voto de los decepcionados del MAS.

9. Conclusión, ante el fin de ciclo y un proceso electoral totalmente abierto, la gente todavía está esperando un relato nuevo».

Por Gabriela Ichaso.