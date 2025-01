Las inyecciones intramusculares de “vacunas”  ModRNA (Pfizer,Moderna) se distribuyen a órganos vitales, lo que da como resultado la producción sistémica de proteína Spike

En este estudio de Luo, J., Molbay, M., Chen, Y. et al. [Nanocarrier imaging at single-cell resolution across entire mouse bodies with deep learning. Nat Biotechnol (2025). https://doi.org/10.1038/s41587-024-02528-1]* por primera vez se pudo demostrar la expresión de proteína Spike en órganos críticos, incluidos el hígado, el bazo, los pulmones, el corazón, cerebro y los riñones.

Es muy bien sabido en la actualidad, que la persistente expresión de la proteína Spike del virus SarscoV-2 y la dirigida por las “vacunas” ModRNA( Pfizer, Moderna) es la responsable de la patologìa de COVID a corto y largo plazo, debido a una vasculopatìa trombòtica(de vasos sanguìneos medianos y pequeños) acompañada de una hyper respuesta inmuno-inflamatorìa sistémica [Update on the Pathogenesis and Treatment of Long COVID Syndrome.Research Gate.DOI: 10.13140/RG.2.2.30998.77120; Comprehensive Insights into ModRNA Vaccines: Persistent PP-Spike Recombinant Protein, Hyperimmune/Inflammatory Reactions, Thrombotic Vasculopathy, Chronic Organ Complications and Excess Deaths. Ann Immunol Immunother 2024, 6(1): 000181.DOI: 10.23880/aii-16000181; Ameri J Clini Medi Re: 2024; 4(6): 135 .DOI: 10.47991/2835-9496/AJCMR-135. Long Covid Syndrome due to Natural Viral Infection (NSITV) or ModRNA Vaccines (VSITV) are Primarily a Spike Protein-Induced Thrombotic Vasculopathy Linked to a Hyper Immune-inflammatory Response].

El desarrollo eficiente y preciso de nanotransportadores para la administración dirigida de fármacos se ve obstaculizado por la falta de métodos para analizar su biodistribución a nivel celular en organismos completos. Luo, J., Molbay, M., Chen, Y. et al. [Nanocarrier imaging at single-cell resolution across entire mouse bodies with deep learning. Nat Biotechnol (2025). https://doi.org/10.1038/s41587-024-02528-1] presentan la Identificación de nanotransportadores de precisión de células individuales (SCP-Nano), una línea de trabajo integrada de aprendizaje profundo y experimental para cuantificar de manera integral la orientación de los nanotransportadores en todo el cuerpo del ratón con una resolución de célula única. SCP-Nano revela los patrones de distribución tisular de las nanopartículas lipídicas (LNP) después de diferentes vías de inyección a dosis tan bajas como 0,0005 mg∉kg−1, muy por debajo de los límites de detección de las técnicas convencionales de imágenes de cuerpo entero. Demostraron que las LNP inyectadas intramuscularmente que transportan el ModRNA que codifica la protein a spike(espiga) del virus SARS-CoV-2 llegan al tejido cardíaco, lo que provoca cambios en el proteoma, lo que sugiere una activación inmunitaria y daño a los vasos sanguíneos. SCP-Nano se puede generalizar a varios tipos de nanotransportadores, incluidos liposomas, poliplexos, origami de DNA y virus adenoasociados (AAV), y revela que una variante de AAV2 transduce adipocitos en todo el cuerpo. SCP-Nano permite un mapeo tridimensional integral de la distribución de nanotransportadores en los cuerpos de ratones con alta sensibilidad y debería acelerar el desarrollo de terapias basadas en nanotransportadores precisas y seguras.

Incluso en dosis bajas (0,0005 mg/kg), se pudo medir la distribución sistémica de LNP y ModRNA traducido. Estos datos demuestran que las LNP de la inyección de ModRNA de COVID-19 circulan sistémicamente y son absorbidas por sistemas de órganos vitales, lo que da lugar a la producción de proteína Spike tóxica en todo el cuerpo. Esto ayuda a explicar por qué en las autopsias se encuentran una diseminación generalizada de la proteína Spike de la «vacuna ModRNA» en varios tejidos y órganos:

