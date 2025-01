Loeb sufre un fuerte accidente: así ha sido su vuelco, con dos vueltas de campana

El francés sufrió un fuerte accidente en el kilómetro 12 de la etapa 3 del Dakar 2024, cuando estaba acelerando a fondo en una zona arenosa en la que se vio sorprendido por un bache.

FABIO MARCHI

Al Hanekiyah (Arabia Saudí)

Un día después del abandono de Carlos Sainz tras volcar en la etapa 2, otro de los favoritos, Sébastien Loeb, sufrió un accidente en la etapa 3 del Dakar 2025 y se despidió prácticamente de todas sus opciones de ganar la prueba más dura del mundo en su noveno intento.

😱 Here is how @SebastienLoeb and @FabianLurquin crashed earlier on Stage 3. Fortunately they managed to get back on track. 🚘

🎥 @KSAF_SAMF

#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/xu7uePOpjR

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2025