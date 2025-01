Lorenzo Santolino gana la primera etapa de su vida en el Dakar

Fuente: https://www.marca.com

Lorenzo Santolino ha conseguido hoy, en la tercera etapa del Dakar 2025 (Bisha-Al Henakiyah, de 327 km) el gran éxito de su carrera como piloto de rally-raid: una victoria en el Rally Dakar. El salmantino ha tenido que esperar a su séptima participación en el rally árabe para lograr estre triunfo.

Era un buen día para que pilotos que salían algo por detrás pudieran buscar su oportunidad (también el terreno, mayormente rocoso, acompañaba a sus grandes cualidades como endurero) y Santolino lo sabía… y lo intentó. Puso un ritmo fuerte, se aprovechó de las dificultades de los que abrían pista y llegó a dominar la etapa en el parcial del km 69.

Después ya fue el sudafricano Bradley Cox el que marcó el ritmo de la prueba. Pese a que salió tres minutos por detrás, alcanzó al español y en ese momento tenía la etapa ganada. Pero el de KTM cometió un error en un río en los últimos cien kilómeros que le costó el triunfo.

Lorenzo Santolino, en acción durante una etapa del Dakar 2025

«¡Vamooooos. Por fin la victoria de etapa! Increíble haber ganado hoy. Era una etapa muy técnica, con muchas piedras hasta el kilómetro 100 donde he intentado atacar bastante. Iba también muy concentrado en la navegación y he podido alcanzar a Quintanilla, que salía cinco mintos delante. He llevado buen ritmo con él. He atacado bastante durante el día, tomando algún que otro riesgo… pero ha valido la pena», explicaba nada más terminar la jornada y ya con el dulce sabor del triunfo en sus labios.

Sanders rompe su racha… por problemas con la tablet

Sanders, dominador del Dakar hasta hoy, pagó abrir camino. Perdió el derecho a las bonificaciones (que hubieran limitado sus daños) antes del repostaje tras cometer un error de navegación por problemas en su tablet electrónica (que no le funcionó desde el kilómetro 130, lo que le obligó a, desde entonces, limitarse a seguir a Schareina) y después se fue desangrando poco a poco hasta ceder 14:49 en meta.

Según ha podido saber MARCA, KTM va a reclamar por este asunto esta tarde, ya que -además- este año se han instalado cámaras en las motos que graban el funcionamiento de este nuevo dispositivo -que estrenan los pilotos top este año- en previsión de que pudiera fallar.

Tosha Schareina ha recortado algo de distancia con la cabeza, aunque ha perdido con su compañero MARIAN CHYTKA

Howes y Schareina abrieron pista durante la mayoría de la etapa, por lo que pudieron enjugar una parte de la desventaja de ser el primero en descubrir la ruta gracias a los bonus que eso otorga. Howes, que partía segundo, cedió 4:01 respecto a Santolino. En esa distancia debería haber llegado Tosha Schareina (Honda), que rodó buena parte de la etapa con el americano, pero se dejó seis minutos en la parte final (probablemente por estrategia de cara a mañana). En cualquier caso, el valenciano recorta distancias con Sanders y es ahora quinto a 8:17

El debutante Canet -y esto ya está empezando a dejar de ser noticia- volvió a meterse entre los 10 mejores (fue noveno a 5:31). El catalán se tomó la etapa con prudencia por la dificultad del terreno y el alto riesgo de caída, aunque pese a ello firmó un gran resultado teniendo en cuenta su inexperiencia en esta carrera.

Clasificación provisional de la etapa 3 en motos Dakar 2025 Lorenzo Santolino (Sherco) – 3h 44:34 Bradley Cox (KTM) a 1:21 Ricky Brabec (Honda) a 4:01 Skyler Howes (Honda) a 4:20 Ross Branch (Hero) a 4:14 Luciano Benavides (KTM) a 4:50 Stefan Svitko (KTM) a 5:02 Pablo Quintanilla (Honda) a 5:19 Edgar Canet (KTM) a 5:31 Martin Michek (KTM) a 6:42