Los 1.285 días de José Daniel Ferrer en una cárcel de la dictadura cubana: celda de aislamiento, huelgas de hambre y torturas

La dictadura cubana excarceló el pasado jueves a José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y tres veces preso de conciencia, en el marco del plan de puesta en libertad de detenidos por motivos políticos anunciado por La Habana, tras la decisión de Estados Unidos de sacar a la isla de la lista de países que promocionan el terrorismo.

La noticia fue recibida con alegría por la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos, quienes destacaron la labor de Ferrer como férreo opositor a los abusos de la dictadura castrista.

El disidente había sido arrestado el 11 de julio de 2021, en Santiago de Cuba, mientras intentaba participar en las manifestaciones pacíficas que estallaron ese día en toda la isla y que se conocen popularmente como 11J. Desde entonces, su familia denunció maltratos, condiciones inhumanas y aislamiento extremo, en lo que consideraron un intento del régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro de “enterrarlo en vida”.

A lo largo de estos casi cuatro años, Ferrer sufrió todo tipo de agresiones en prisión y, en distintas oportunidades, realizó huelgas de hambre para que escuchen sus reclamos. Desde su arresto, fue confinado en una celda de castigo, tecnológicamente preparada para su aislamiento.

Su esposa denunció a este medio en distintas oportunidades que el opositor no tenía acceso regular a la luz solar y vivía en condiciones deplorables: “Celda reducida, aislado de la comunidad penal y con acceso muy limitado al mundo exterior”, describió en uno de los diálogos con Infobae.

Además, fue víctima de violencia física y psicológica; y recibía comida precaria, basada en los alimentos no perecederos que su familia lograba llevarle, junto con agua que apenas le alcanzaba para sobrevivir.

En estos 1.285 días tras las rejas, la salud de Ferrer se ha deteriorado dado que nunca recibió atención médica adecuada. Según Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del opositor, llegó a padecer un desgarro en el tríceps del brazo derecho, que le provocaba dolor constante y dificultad para escribir. El deterioro fue confirmado en su momento por Monseñor Dionisio García, quien logró visitarlo en septiembre pasado y reportó su estado preocupante.

“Prefiero morir a rendirme”

En diciembre pasado, inició una huelga de hambre en protesta por las “constantes torturas físicas y psicológicas, así como las condiciones infrahumanas” a las que era sometido en la cárcel de Mar Verde, donde se encontraba recluido. En ese momento, Infobae accedió a un audio del propio Ferrer, quien, en conversación con su esposa, narraba la crítica situación que le tocaba atravesar y confirmaba que seguiría sin injerir alimentos hasta que sus reclamos sean oídos: “Prefiero morir a rendirme”, llegó a señalar.

También describió las deplorables condiciones de su calabozo, compartido con otros seis prisioneros en un espacio inadecuado y con problemas graves de higiene. La situación era crítica, con plagas de moscas y chinches que agravaban la ya precaria calidad de vida en la prisión. A pesar de esto, el líder de la Unión Patriótica mantenía su firmeza en la huelga de hambre, exigiendo mejoras y la atención que merecen todos los presos políticos en la isla.

“La situación principal que tenemos, y por eso mi insistencia en que el detergente debe pasar… porque la higiene es pésima, encima hay moscas, una plaga de moscas que no te dejan tranquilo durante el día, cuando la luz está encendida -está encendida todo el tiempo-, y de noche el chinche en abundancia también, lo cual implica también fumigar o hacer algo… Y, en cuanto a eso, no hacen absolutamente nada”, remarcó en diciembre.

Luego dijo que no se sentía bien, pero aseguraba que iba a resistir. “Se me va acabando el tiempo. Los dejo con un fortísimo abrazo y repitiéndoles que no me siento bien, pero que voy a resistir y voy a continuar la huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra. Y mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país. Y mi condolencia a los familiares de Manuel de Jesús”.

En medio de todo lo que le ocurría a nivel personal, recordó al preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, quien murió a fines de noviembre en el Combinado del Este. Había participado en las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Impacto emocional en los hijos y violencia presenciada

El hijo menor del opositor, Daniel José, sufrió serias repercusiones emocionales por la ausencia de su padre en todo este tiempo. Su madre relató cómo la tristeza y la frustración han afectado tanto su desempeño escolar como su salud. “Comenzó a orinarse en la cama nuevamente después de la última visita en septiembre”, narró Ortega Tamayo a este medio en octubre pasado.

Una de las experiencias más traumáticas para el niño ocurrió el 9 de diciembre de 2022 cuando presenció cómo su padre era brutalmente golpeado dentro de la prisión. “Mientras estaba esposado, lo golpearon delante de nuestro hijo. El mayor Julio Fonseca, conocido por su violencia hacia mujeres opositoras, fue uno de los agresores”, denunció la esposa de Ferrer.

Durante estos casi cuatro años, la familia también sostuvo que las misivas entre Ferrer y sus allegados eran retenidas o utilizadas como método de manipulación. “Nos dieron una carta en la cual él refería que no había recibido nuestras cartas anteriores. Si no recibía respuesta, comenzaría una huelga de hambre”, relató su esposa, quien describió el chantaje constante al que era sometido el entonces prisionero.

A pesar de estas condiciones, Ferrer ha mantenido siempre una firme postura de resistencia. “La dictadura Castro-Canel se ha empeñado durante todo este tiempo en enterrarlo en vida y matarlo lentamente con el objetivo de que acepte el destierro”, declaró su esposa. Sin embargo, Ferrer reafirmó que “prefería morir en prisión antes que abandonar su tierra”.

Un luchador incansable

José Daniel Ferrer, de 54 años, ha pasado más de una década encarcelado, pero nunca aceptó abandonar su país, incluso frente a las numerosas ofertas de exilio presentadas por las propias autoridades del régimen cubano.

El opositor comenzó su vida como activista en el Movimiento Cristiano Liberación, dirigido por Oswaldo Payá. En 2003, Ferrer se encontraba coordinando la actividad del movimiento en la región oriental de Cuba, y se convirtió en uno de los impulsores clave del Proyecto Varela, una iniciativa que logró recolectar más de 25.000 firmas solicitando reformas democráticas como la libertad de prensa y de reunión, así como elecciones multipartidistas.

Aquel año, durante la Primavera Negra, Ferrer fue detenido y sentenciado a 25 años de prisión junto a otros 74 opositores. En 2011, tras una negociación entre la dictadura cubana y la Iglesia Católica, fue liberado, pero a diferencia de otros presos del grupo, Ferrer se negó a emigrar, reafirmando su compromiso con la lucha desde dentro del país.

En su trayectoria, no solo se centró en la oposición política, sino también en el apoyo social a las comunidades más vulnerables. Como líder de la Unión Patriótica de Cuba, organización que fundó en 2011 tras salir de prisión, ha organizado programas de entrega de alimentos y medicinas a familias necesitadas, además de lanzar iniciativas cívicas como la llamada “Revolución de los girasoles”, una serie de protestas pacíficas para manifestar el rechazo al régimen.

“Sin lucha firme, sin crecientes presiones de todos, no habrá libertad ni bienestar”, afirmó Ferrer en 2020, reflejando su enfoque no violento y persistente.

Su determinación y compromiso con una lucha no violenta siguen siendo un símbolo de resistencia para muchos dentro y fuera de Cuba. Mientras la oposición al régimen enfrenta desafíos significativos, la figura de Ferrer resalta como un recordatorio de la posibilidad de actuar con firmeza y convicción frente a la adversidad.