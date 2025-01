Los chascarrillos de Trump y las risas de Obama en el funeral de Jimmy Carter

Video/Telemundo

Donald Trump y Barack Obama protagonizaron ayer una de las imágenes del funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter que se ofició en la Catedral Nacional de Washington. Sentados en los primeros bancos, los dos exmandatarios mantenían una animada charla en la que no faltaron las carcajadas de Obama a los chascarrillos que el presidente electo le susurraba al oído mientras la música religiosa remarcaba la solemnidad del acto.

La cháchara no fue bien aceptada por los asistentes más cercanos, y mientras Melania Trump observaba con indiferencia a su marido, desde el banco anterior la aún vicepresidenta Kamala Harris lanzaba una mirada de las que matan a los dos contertulios en unas secuencias que captaron las cámaras y que rápidamente comenzaron a circular por la redes sociales a modo de memes.

