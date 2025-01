Los enigmáticos mensajes de Nayib Bukele en redes sociales tras el secuestro de María Corina Machado en Venezuela

El mandatario salvadoreño compartió en su cuenta de X dos imágenes que captaron la atención de los usuarios de la plataforma

El mandatario salvadoreño compartió en su cuenta de X dos imágenes que captaron la atención de los usuarios de la plataforma, tras el secuestro de María Corina Machado en Venezuela (Foto AP/José Díaz)

(Con información de EFE)

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en su cuenta de X durante la noche de este jueves dos imágenes que captaron la atención de los usuarios de la plataforma.

En una de ellas, se observa el reporte meteorológico de la ciudad de Caracas, que indica una noche mayormente despejada, con una temperatura de 22°C y vientos leves, lo que generó una oleada de especulaciones en la red social, particularmente debido a la crisis política actual en Venezuela y a tan solo horas de la fraudulenta juramentación de Nicolás Maduro.

Horas antes, la líder de Venezuela María Corina Machado, fue secuestrada por las fuerzas del régimen chavista tras encabezar una multitudinaria manifestación en Caracas. Este hecho provocó indignación a nivel nacional e internacional y generó muestras de respaldo por parte de líderes políticos de todo el mundo.

Bukele compartió en sus redes sociales el reporte meteorológico de la ciudad de Caracas

En medio de este contexto, la publicación de Bukele fue interpretada por muchos como un mensaje cifrado, una especie de respaldo implícito a Machado y una crítica contra el régimen venezolano.

El misterio se intensificó cuando el mandatario salvadoreño compartió una segunda imagen, esta vez de una cartera azul, que los internautas asociaron de inmediato con un video difundido por la dictadura chavista tras el secuestro de Machado, en el que la opositora menciona que “se me cayó mi cartera, la carterita azul que me pertenece se cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo y Venezuela será libre”.

Hasta el momento, Bukele no ha aclarado el significado de sus publicaciones, pero su postura crítica hacia el régimen de Maduro no es nueva. El pasado 28 de julio, el mandatario salvadoreño condenó el fraude electoral en Venezuela y reafirmó que no restablecerá relaciones diplomáticas hasta que en ese país se celebren elecciones legítimas.

“Lo que vimos en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una ‘elección’ donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera”, declaró entonces Bukele.

El mandatario salvadoreño compartió una segunda imagen, esta vez de una cartera azul, que los internautas asociaron de inmediato con un video difundido por la dictadura chavista tras el secuestro de Machado

El mandatario también recordó que las relaciones diplomáticas con la dictadura chavista han estado rotas desde noviembre de 2020, cuando su Gobierno ordenó la salida de la misión diplomática venezolana de El Salvador.

“No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad”, dijo en su momento.

El mensaje de María Corina Machado

Entretanto, María Corina Machado afirmó este jueves que se encuentra en un “lugar seguro”, luego de que el equipo de campaña del candidato Edmundo González Urrutia informara de su secuestro y posterior liberación.

”Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final”, escribió la opositora en X.

Machado señaló que, cuando las fuerzas represivas del régimen la secuestraron, un ciudadano fue herido de bala.

El mensaje de María Corina Machado tras el secuestro: “El bravo pueblo demostró cómo se vence al miedo”

”Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron”, señaló, al tiempo que dijo que este viernes informará de lo ocurrido durante esta jornada.

”Gracias a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a cobrarla”, añadió.

Condena internacional

Por su parte, los ex mandatarios latinoamericanos que acompañan en la capital dominicana al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, condenaron este jueves de manera “enérgica” el “atentado criminal” perpetrado en contra de la vida y la libertad de la líder opositora María Corina Machado.

Los ex gobernantes, reunidos dentro de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea), demandaron en un comunicado el “cese inmediato” de las acciones de represión contra el pueblo venezolano que, afirmaron, procura hacer valer la voluntad popular expresada en las elecciones de julio pasado.

Los ex mandatarios latinoamericanos que acompañan en la capital dominicana al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, condenaron el “atentado criminal” perpetrado en contra de María Corina Machado

“Llamamos a continuar con los esfuerzos en marcha por desplazar al régimen usurpador y por hacer valer la soberanía popular proclamando a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela”, expresaron.

Edmundo González y los ex gobernantes que lo acompañan permanecerán esta noche en Santo Domingo, última parada anunciada de la gira americana que ha llevado también al opositor venezolano por Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, para recabar el apoyo internacional, ante los intentos de Maduro de usurpar el poder este 10 de enero.

En declaraciones a la prensa en Santo Domingo, el ex presidente mexicano Vicente Fox, uno de los que acompañan a Edmundo González, advirtió que no se puede seguir arriesgando vidas ante las acciones tomadas en las últimas horas por la dictadura de Nicolás Maduro.

”El grupo de presidentes democráticos muy importantes, a nombre del Grupo Idea, nos reunimos de urgencia hace unos momentos a raíz de los acontecimientos allá en Caracas, Venezuela, para condenar ‘categórica’ y ‘enérgicamente’ el atentado criminal perpetrado por el régimen autoritario de Maduro, en contra de la vida y la libertad de Marina Corina”, dijo Fox a los medios.