Los excesos de un Bicentenario electoral

El festejo del fin de año invitaba a una tregua, que no era paz. Al presidente Luis Arce no le salieron las cosas como algunos esperaban y el gran festejo gran previsto en Sucre para dar entrada al año del Bicentenario se convirtió en un discreto mensaje presidencial, con una escenografía trasnochada y demasiadas claves electorales. El hito seguramente pasará de puntillas por el país por motivos evidentes: la crisis manda y nadie es tonto.

Fuente: El País.bo

Arce utilizó un tono conciliador para reconocer los problemas del país y pedir unidad para superarlos, aunque no dejó de señalar culpable a la herencia recibida y pidió la dosis de fe necesaria, esta vez enfocado a la industrialización agroalimentaria, e invocó al enemigo externo. Un clásico.

Luis Arce será uno de los pocos invitados a la posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de diciembre en Venezuela. Lo normal es que no asista Evo Morales, no solo por las amenazas externas con el caso recientemente abierto en Argentina, sino por las del propio gobierno de Arce, que guarda su as en la manga para cuando sea fácil operar, y obviamente un avión lo es.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Arce ha priorizado la amistad con Venezuela por encima de la de Petro, Lula o Boric en una especie de pulso cerrado con el propio Evo que ha acabado por definir al gobierno, alejándose del socialismo progresista que quiso abrazar en la primera etapa. Nadie sabe bien qué pasará en Caracas ese día, pero Arce interpreta su presencia como una victoria en la clave interna. Aun así, analistas de medio mundo estarán atentos a los movimientos de Arce esos días. Pueden ser la señal.

Fuente: El País.bo