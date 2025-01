Los venezolanos, en la incertidumbre ante una posesión presidencial muy disputada

Edmundo González Urrutia adelantó estos últimos días una gira por Latinoamérica y Estados Unidos reuniéndose con presidentes y también con exmandatarios que prometen acompañarlo en su eventual regreso a Venezuela. Este miércoles, el venezolano entregó en custodia al gobierno de Panamá las actas de las elecciones que, asegura, confirman su victoria. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le reiteró su apoyo a quien reconoce como el presidente electo de Venezuela.

«Queremos manifestarle de manera clara, don Edmundo, que Panamá esta con usted y con la legitimidad que usted representa», expresó Mulino, antes de hablar de los venezolanos que llegan a su país tras un peligroso periplo. «Yo le deseo mañana, y siempre, mucha suerte, en su retorno a Caracas, que la mano de Dios lo proteja, eso sí es importante, porque se están enfrentando a un sistema bien lejos de ser prudente, por decir lo menos», recalcó.

Horas después, Nicolás Maduro atacó a Mulino, diciendo que quisiera «que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el Canal de Panamá que quiere demostrar para agredir a Venezuela. Eres un cobarde presidente de Panamá y te va a tocar lo tuyo a ti también», exclamó, agregando que «el que se mete con Venezuela se seca, te secarás, ¡te secarás! No te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre, creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre, viejo asqueroso».