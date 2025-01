Machado propone un boicot en próximos comicios en Venezuela

La líder opositora señaló que no procede participar en elecciones de ningún tipo mientras el resultado real del 28 de julio no entre en vigor.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, que reivindica un triunfo del exiliado Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, llamó este domingo a boicotear próximos comicios en el país, mientras el mandatario moviliza a los militares, que le juran lealtad.

«Las elecciones fueron el 28 de julio (de 2024). Ese día el pueblo eligió (…). El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular», dijo Machado en un video que divulgó en redes sociales.

Este año, aún sin fecha fijada, corresponden elecciones para escoger a diputados del Parlamento y a gobernadores y alcaldes.

«Esta lucha por el cumplimiento de un mandato soberano es justa, legítima y legal, porque procura derrotar a un régimen criminal y procura reinstaurar la vigencia de la Constitución nacional, por esta razón tenemos el derecho de reunir toda la fuerza que sea necesaria para hacer valer ese mandato soberano del 28 de julio», señaló Machado en X.

La exdiputada reiteró la importancia de la «unidad nacional» que, dijo, fue construida a lo «largo del camino» que llevó a la «victoria» del 28 de julio.

«Nuestros hermanos funcionarios públicos, policías, militares también tienen que ser parte de esta unidad nacional y no nos detendremos hasta alcanzarlo, eso sí, el único propósito de la unidad nacional es el de hacer valer el mandato soberano del 28 de julio y este país no admitirá maniobras con fines secundarios o proyectos personales de poder», añadió.

Maduro se juramentó el 10 de enero para un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031), entre denuncias de fraude en su reelección.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no presenta un escrutinio detallado de las presidenciales, mientras la oposición encabezada por Machado publicó en una página en internet copias de actas emitidas por las máquinas de votación con las que sostiene su reclamo de una victoria de González Urrutia.

Maduro llamó a negociaciones con sectores opositores

Machado cuestionó llamados de Maduro a negociaciones con sectores de oposición para discutir condiciones de futuros comicios, que pueden incluir además una consulta por una reforma constitucional que ha asomado el gobernante izquierdista.

«La única negociación posible con el régimen es para una transición democrática y ordenada», manifestó la exlegisladora.

Aunque el alto mando de la Fuerza Armada ha reiterado en múltiples ocasiones «lealtad absoluta» a Maduro, Machado insistió en su llamado a los militares a darle la espalda al mandatario.

«Los civiles hemos hecho impecablemente nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Faltan ustedes», dijo.

Exiliado en España desde el año pasado tras ser blanco de una orden de arresto, González Urrutia cumple una gira internacional en la que tiene previsto asistir este lunes a la investidura de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

jc (efe, afp)