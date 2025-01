Madre del menor golpeado con un fierro denunció que el agresor fue al hospital dos veces

Santa Cruz. Personal policial realiza la búsqueda de un hombre que agredió a un adolescente con un fierro. Cámaras de seguridad muestran al agresor en el hospital.

Ligia Portillo







Fuente: Red Uno

Un estremecedor caso se conoció luego que un hombre terminó golpeando con un fierro a un adolescente. El hecho ocurrió entre el noveno y décimo anillo de la avenida Paulito, zona del Plan Tres Mil.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Mi hijo fue a entrenar en un gimnasio, que lamentablemente estaba a lado de un billar. Un hombre empezó a preguntarles si estaban en el billar, pero varias veces le responden que no. Luego le preguntó a mi hijo, le dijo que no. Se paró para irse, pero el hombre le dijo te me estás alterando y le dio un puñetazo, mi hijo se defendió y los otros niños intentaron ayudar, lo corretean, pero este sacó una llave de un taller, todos corrieron, este hombre fue detrás de mi hijo (…)”, contó la madre desconsolada, Silvana Rivera.

De acuerdo a testigos e imágenes el agresor ingresó hasta un taller y saca una llave cruz con la que agredió sin piedad a la víctima de 16 años, quien intentó esconderse en un puesto de carnicería.

“Mi hijo estaba escapando, pero este hombre lo persiguió, mientras él pedía ayuda, este hombre gritaba que era un ladrón. Por eso nadie quiso ayudarlo, hasta que llegó a una carnicería, donde quiso esconderse, la señora quería ayudarle, pero incluso la mujer fue agredida”, dijo la madre.

El adolescente estaba internado en el Hospital Los Pocitos, le dieron de alta, presenta lesiones en cabeza y cadera. Pero lo que más causa temor en esta familia es que el agresor, buscó al menor en el nosocomio que estaba internado.

“Tenemos miedo y pido que lo agarren (…) No sólo lo golpeó, fue a buscarlo hasta el hospital, quería hacerle daño. Lo han visto rondando por el mercado Los Pocitos”, contó desesperada la progenitora.

Por los golpes recibidos el menor perdió tres piezas dentales, pero lo que más entristece al adolescente es que tenía que viajar al departamento de La Paz para presentarse al club Always Ready de El Alto, no pudo asistir por estar herido y perdió una oportunidad.