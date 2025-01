Mamen Saavedra: “La pasada gestión Jhonny dejó la Alcaldía en toco, esta gestión se llevará hasta el toco”

El concejal cruceño insistió en que es necesario poner orden, priorizar el gasto en salud, educación y servicios básicos, y buscar eficiencia administrativa.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El concejal de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamen” Saavedra, lanzó una dura crítica contra la gestión del actual alcalde Jhonny Fernández, afirmando que la administración municipal atraviesa una grave crisis financiera y de gestión que amenaza con empeorar en los próximos meses.

Saavedra no dudó en calificar la situación como “toco” (colapsada), tanto por la mala gestión de la anterior administración de Fernández como por la falta de soluciones en la actual gestión. “La pasada gestión Jhonny dejó la alcaldía en toco y en esta gestión se va a llevar hasta el toco, lo que se vive nadie se lo esperaba, la iliquidez es tremenda”, sostuvo el concejal en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano de lunes a viernes desde las 17:00 horas.

Como ejemplo de la grave situación, Saavedra mencionó la falta de financiamiento para el desayuno escolar, alertando que, de no mejorar la gestión, los niños se verán privados de este servicio fundamental. «No habrá desayuno escolar, pues si hace bien las cosas durante dos meses, los niños van a estar sin desayuno escolar y si lo hace mal, por lo menos cuatro meses», advirtió al señalar que para salvar este caso lo podrían ser «por invitación directa». Situación que ya genera susceptibilidades.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, mencionó las obras paralizadas debido a la falta de pagos a las empresas, lo que ha generado que muchas licitaciones se caigan. Según Saavedra, el municipio arrastra una deuda cercana a los mil millones de bolivianos, además de 1.300 millones en créditos.

Otro aspecto alarmante que destacó fue la caída de los recursos por recaudación propia. “No se recauda porque la gente no confía, no paga porque asume que se lo van a robar y no se va a invertir”, explicó, detallando que la recaudación ha descendido drásticamente, pasando de 60 y 40 millones en los meses de octubre y diciembre, a tan solo 5 millones en la actualidad.

Saavedra también puso en duda la viabilidad de importantes eventos culturales de la ciudad, como el Festival de Música Barroca y el Festival Internacional de Teatro, que después de 30 años de éxito, están ahora en riesgo debido a la falta de recursos y la incertidumbre administrativa. “El municipio ha perdido mucha credibilidad”, afirmó.

En el ámbito de la recolección de basura, el concejal denunció una deuda de más de 140 millones de bolivianos, además de un crédito de 60 millones de bolivianos de difícil justificación, con 22 millones desaparecidos en el proceso. “¿Cómo poder sacar un crédito para pagar el tema de basura, luego vas a sacar créditos para pagar sueldos? No se puede seguir así”, señaló, advirtiendo que el municipio se encuentra al borde de la quiebra.

El programa radial de La Hora Pico de eju.tv cuenta con el gentil auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.