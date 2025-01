Manfred anuncia plan de Gobierno para marzo y candidato a Vicepresidente para abril

Anteriormente, mencionó que le gustaría tener una mujer como compañera de fórmula a la vicepresidencia.

Fuente: Opinión

El actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó ayer que en marzo de este año presentará su plan de Gobierno, en su calidad de candidato a la Presidencia de Bolivia. Además, anunció para abril la presentación de su acompañante en la candidatura.

Reyes Villa, ya con una sigla, Autonomía por Bolivia (APB) – Súmate, se encamina en la proclama oficial de su candidatura a la Presidencia del país.

Ayer, respecto a su acompañante como candidato a la Vicepresidencia, expresó que se conocerá en abril.

“Vamos a cumplir el calendario electoral”.

Agregó que en marzo hará “una presentación completa” del programa de Gobierno.

“Per, no va a ser un programa de Gobierno demagógico, como siempre ofrecen el cielo y la tierra; llegan al palacio y no se cumple ni el 10% de lo que dicen, en cambio yo voy a presentar un programa de Gobierno no solamente para Bolivia, sino para cada una de las regiones, en función de los intereses y potencialidades que tiene nuestro país”.

Mientras, el vocero de APB-Súmate Diego Brañez informó que este domingo, 5 de enero, se realizará una concentración en el estadio Félix Capriles. Esperan 35 mil personas.