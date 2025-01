Manfred dice que Claure le consultó si participaría en unas primarias serias con instituciones como Google

El candidato presidencial y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa dijo que sí participaría siempre que sea «una primaria seria, donde va a participar Google y van a participar varias instituciones internacionales»

Fuente: ANF / La Paz

El candidato presidencial por Súmate y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reveló que el multimillonario boliviano Marcelo Claure le llamó para consultarle si estaba de cuerdo en participar en unas elecciones primarias “serias”, con instituciones internacionales como Google, para elegir un candidato de oposición.

El exitoso empresario boliviano sigue de cerca la coyuntura política con miras a las elecciones presidenciales de Bolivia. Incluso, impulsó la realización de encuestas para medir la aceptación de los posibles candidatos.

Ayer se conoció que conversó con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y concluyó que es la “única esperanza de renovación” dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Reyes Villa fue consultado esta mañana si también recibió la llamada de Claure. El candidato indicó que sí y era para conocer su voluntad sobre participar en unas elecciones primarias.

“Entonces, una primaria, si está tan consolidada, una primaria seria, donde va a participar Google y van a participar varias instituciones internacionales, yo le he dicho que sí. Entonces, la llamada era para preguntarme si estaba de acuerdo en participar, y le dije que sí”, reveló el candidato presidencial de Súmate en Fides.

Aunque ya se conoce que Claure estuvo hablando con gente del partido de Gobierno, como Andrónico Rodríguez, el burgomaestre resaltó que la consulta que le propuso el empresario fue para sacar un solo candidato de la oposición.

Sin embargo, el candidato presidencial puso en duda que los opositores que pierdan en la primaria se bajen de la carrera electoral.

“Personalmente, no creo que luego de que estén inscritos se bajen, bajen a sus candidatos a diputados y senadores. No creo en la unión que han hecho en Santa Cruz porque a los días han empezado a pelear, una situación crítica. Entonces, no sé cuántos partidos habrá”, sostuvo el alcalde de Cochabamba.

Bolivia elegirá a sus máximas autoridades del Ejecutivo y Legislativo el próximo 17 de agosto. La crisis económica que sufre el país por la mala administración de los anteriores gobiernos del MAS brinda un mejor escenario de aceptación para la oposición.