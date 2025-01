Más sectores se suman a la marcha convocada por gremiales en rechazo a disposición del PGE sobre decomisos, señala dirigente

Antonio Siñani, dirigente gremial, manifestó que las movilizaciones del próximo 13 de enero están ratificadas, y advirtió que no están cerrados al diálogo

El dirigente gremial y de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), Toño Siñani, ratificó las movilizaciones para el próximo 13 de enero en rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que dispone el decomiso de alimentos.

Según Siñani, las marchas y demás disposiciones no solo se realizarán con el sector gremial, pues más sectores se suman a la protesta. Citó al transporte pesado, panificadores e incluso, los jubilados.

De acuerdo al dirigente, otros sectores como Adepcoca, Cofecay (Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas), y demás organizaciones que forman parte de la Central de Trabajadores de Bolivia participaran de dichas movilizaciones.

Siñani recuerda que el pedido de ellos es la anulación directa de la disposición séptima del PGE, ya que les afecta directamente a los sectores.

“Lo que estamos pidiendo es la anulación directa, porque nos afecta y atenta contra el bolsillo del compañero gremial, yo le pregunto al señor viceministro, él no trabaja, está detrás de un escritorio, pero el gremial para conseguir 10, 20, 30 pesos, 100, 200 bolivianos, tenemos que estar en las calles en sol, en lluvia y demás, que nos vengan a quitar, nos vengan a incautar, no es justo, por eso nosotros estamos pidiendo el retiro definitivo de lo adicional que ha puesto del séptimo de la PGE”, manifestó.

Sin embargo, el representante del CTB aseguró que no están cerrados a la convocatoria de diálogo, pero aclaró que debe ser con autoridades que tengan poder de decisión.

“Si el señor ministro nos envía la carta a la Central de Trabajadores de Bolivia podemos asistir. No estamos cerrados a lo que nos puedan invitar, pero queremos que lo haga formalmente, no hablar que podamos invitar y después vayan los vendidos al gobierno como la Central Obrera Boliviana, como Marcelo Mayta, que no se presenta al pueblo boliviano en general”, señaló.

Además, informó que este próximo lunes tendrán un ampliado nacional en la capital cruceña con sectores gremiales.

“Nosotros tenemos un ampliado nacional en la ciudad de Santa Cruz, este día lunes, a la cabeza del compañero Jesús Cahuana, como ejecutivo de la Central de Trabajadores de Bolivia, como ejecutivo de los Gremios del Alto, vamos a asistir”, agregó.

