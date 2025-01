“Me juzgaron sin conocerme”: Liberaron a la pareja de Reyna, la mujer que fingió su desaparición con sus dos hijos

Juan Laura había sido encarcelado acusado de la desaparición de la mujer hallada en un alojamiento.

Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

Después de casi tres días, finalmente, Juan Laura fue liberado, él estaba acusado por la desaparición de su pareja y sus dos hijos, mujer que fue encontrada en un alojamiento y que es procesada por el trato y abandono de sus pequeños.

La familia de Juan no se cansó de pedir justicia, y después del hallazgo de Reyna y los pequeños, exigieron su libertad, la Fiscalía entonces solicitó el sobreseimiento para la persona.

A su salida de la cárcel, Juan contó los días de sufrimiento que le toco atravesar, y lamentó que lo responsabilizaran de un hecho que no cometió.

“Han sido horas largas, más que todo para que apareciera recién, los niños me dan tanta pena por la madre, yo me enamore, yo dije todo, conté todo, pero directamente me juzgaron sin conocerme, me dijeron que yo era asesino”, dijo Juan a los medios de comunicación.

“Me torturaron de diferentes maneras, que directamente yo le había matado y que querían saber dónde estaba el cuerpo, y miren, apareció sana y salva”, añade Juan en su relato.

Respecto a la salida de su vivienda, y su traslado en un taxi, señaló que llevó a Reyna y sus dos hijos a su casa durante unos días, asegurando que él la apoyó y luego ella se fue, dejándolo.

Juan Laura fue acusado de la desaparición de Reyna, una mujer de 26 años y sus dos hijos, al hallarlo en posesión de su teléfono celular, se le inició un proceso de investigación y fue enviado a la cárcel con detención preventiva.