Medicamentos e insumos especiales se encarecieron de 20% a 70% y hay menor oferta, según Asprofar

Los medicamentos especial no rebajan de precio a pesar del arancel cero de importaciones, según Asprofar. Foto: Ministerio de Salud

El encarecimiento de insumos y medicamentos especiales no tiene freno a pesar de la vigencia de los decretos con arancel cero para la importación, con incrementos desde 20% a un 70%. Además, hay menor oferta, advierten desde la Asociación de Propietarios Profesionales de Farmacias de Bolivia (Asprofar).

La vocal de Asprofar, Fridda Tercero Gutiérrez, informó a Visión 360 que hay un incremento general de precios en el orden de 20%, 50% y 70%, especialmente de los insumos médicos como hilos de sutura, catéteres especiales que se usan en atención de emergencias y cirugías “Por ejemplo los catéteres costaban 320 bolivianos y ahora 470 bolivianos y tampoco hay mucho. Como se tiene que importar y no hay dólares, no está llegando mucho”, precisó.

Los medicamentos de base, antinflamatorios, antibióticos de última generación que costaban 54 bolivianos, ahora tienen un precio de 82 bolivianos el frasco de un gramo. El problema es que en emergencias o cirugías se necesita hasta 24 frascos, cada cuatro horas.

Señaló que muchas farmacias deben esperar semanas los pedidos realizados a las industrias y la gente necesitada debe buscar en diferentes lugares algunos medicamentos que se necesitan para la atención de familiares.

En oftalmología por ejemplo hay colirios de última generación que han subido de 299 a 370 bolivianos.

Otros productos más básicos como ibuprofenos, aspirinas subieron algunos centavos, pero no se encarecieron como los insumos y medicamentos para atender enfermedades de mayor gravedad. Los antigripales subieron de precio en un boliviano.

Según Terceros, la aprobación de arancel cero para la importación de medicamentos no ha tenido efecto en los precios finales de los medicamentos e insumos porque las empresas que traen no encuentran dólares o deben comprar del mercado paralelo en 15 bolivianos. “Se dice que no van a pagar aranceles, pero no hay dólares cuando necesitan comprar y deben nivelar al precio que pueden traer, ya que deben comprar dólares a 15 bolivianos”, puntualizó.

Importaciones

Hasta septiembre de 2024, Bolivia importó medicamentos por valor de 54 millones de dólares. De un total de 71 países, los principales proveedores fueron: China con el 24%, le siguió en importancia Estados Unidos con el 10%, según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Los reactivos de diagnóstico; medicamentos que contengan antibióticos; jeringas, agujas, catéteres y cánulas representaron el 46% de las importaciones realizadas por Bolivia en los primeros 9 meses de 2024.

Arancel cero

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5210 que reduce el arancel a cero hasta el 31 de diciembre de 2024, el mismo determina arancel cero para la importación de medicamentos y busca mitigar el impacto del aumento de costos de esos insumos en los mercados internacionales, facilitando así el acceso a fármacos esenciales para la población boliviana.

El 27 de noviembre del año pasado aprobó otro Decreto Supremo que reduce a 0% los aranceles de importación de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y terminales. Esta rebaja del gravamen arancelario (GA) se extiende a reactivos, instrumentos y dispositivos médicos de uso hospitalario.

El objetivo de esta disposición es garantizar el abastecimiento de anticoagulantes, como la heparina; antibióticos como amoxicilina, ciprofloxacina, azitromicina ciprofloxacina, metronidazol, piperacilina; medicamentos para la diabetes, como hidrocortisona, dexametasona, cortiprex y aquellos que contengan insulina; reactivos de laboratorio clínico, en particular aquellos para hacer hemogramas, exámenes de grupos sanguíneos y otro tipo análisis de laboratorio y suministros hospitalarios, como estimuladores cardiacos, marcapasos, tornillos para cirugías, jeringas, catéteres, oxímetros y otros.