Médicos advierten con radicalizar protestas y la Gobernación cruceña dice que los problemas son por falta de recursos

Desde el Fesirmes de Santa Cruz culparon al gobernador cruceño de los enfrentamientos del jueves. Por su parte, el secretario departamental de Salud, Marcelo Kramer, dijo que están abiertos al diálogo

Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

Los médicos advierten con radicalizar protestas para exigir el pago de sueldos atrasados y la recontratación del 100% del personal en Santa Cruz. Por su parte, la Gobernación cruceña los convocó públicamente al diálogo y apuntó que los problemas son por falta de recursos.

Los de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) están en movilizaciones desde inicios de este mes para exigir el pago de sueldos; la recontratación del 100% del personal y una reunión con las máximas autoridades del departamento y del municipio cruceño para tratar la situación de hospitales.

[Foto: Fesirmes] / Los enfrentamientos se registraron el 23 de enero

El jueves, en medio de una protesta, se registraron enfrentamientos entre el sector y los policías en el ingreso de la Gobernación cruceña. Mientras, el sector confirmó que la próxima semana, el lunes y martes, acatarán un paro de 48 horas.

Kadidja Ovando, del Fesirmes, indicó que, tras el enfrentamiento del jueves, hay médicos heridos y por ello, sentarán una denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera. Detalló que la Gobernación cruceña les redujo casi 200 contratos de médicos y hay problemas en todos los hospitales, citó como ejemplo, que en el San Juan de Dios no se está atendiendo emergencias.

Mencionó que la Gobernación de Santa Cruz casi les debe dos sueldos, el de diciembre y de enero, que está por concluir. Además, cuestionó que desde la institución departamental se celebre 30 ítems entregados por el Gobierno central cuando la deuda histórica supera los 16.000.

Lamentó que, en estas condiciones, las autoridades cruceñas les proponen renovar contratos por tres meses y renovarlos por similar periodo. Indicó que invitaron al gobernador cruceño, Mario Aguilera a una reunión para este viernes a las 11:00.







Advirtió que el lunes nuevamente marcharán hacia la Gobernación cruceña.

Por su parte, el secretario departamental de Salud, Marcelo Kramer, lamentó la situación que se registró el jueves y dijo que la Gobernación cruceña tiene instancias que investigarán lo sucedido.

Kramer remarcó que el tema de salud es bastante complejo y no se está logrando llegar a un consenso porque el Gobierno Nacional no les destina recursos necesarios. “El problema es por la falta de recursos, no por la falta de voluntad. Estamos entre cruceños peleándonos cuando tenemos una disminución importante (de recursos) desde el Gobierno central”, insistió.