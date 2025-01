Mercado Mutualista: Alcalde dice que no incumplió sentencia y que notificó por edicto a abogados de Crapuzzi

Fuente: Unitel

Tras conocerse que la Fiscalía admitió una denuncia contra el alcalde Jhonny Fernández por desobediencia a resoluciones de la Justicia, la autoridad municipal negó cualquier incumplimiento y aseguró que notificó por edicto a los abogados de Nelson Crapuzzi para entregarles documentos del mercado Mutualista.

“Yo no estoy incumpliendo ninguna sentencia. Se puede decir lo que quieran, pero yo lo demuestro con papeles”, manifestó Fernández.

La autoridad municipal mostró un documento con un membrete de la Alcaldía e indicó que el 19 de diciembre envió una notificación a la Secretaría de Planificación para que se entregue los planos y el certificado catastral de los predios del mercado Mutualista a los abogados de Crapuzzi.

“Se ha cumplido”, reiteró Fernández.

Agregó también que cuando funcionarios municipales fueron al despacho donde supuestamente trabajaban los abogados de Crapuzzi, no los encontraron porque aparentemente cambiaron de oficinas y decidieron notificarlos por edicto para que se presenten en la Alcaldía y entregarles la documentación.

“Como no encontramos su domicilio procesal, tuvimos que publicar un edicto diciéndoles: vengan a la Alcaldía, si quieren plano, si quieren certificado catastral, como cualquier ciudadano tienen que traer sus requisitos (…). Yo no puedo darle un plano a cualquiera así porque me lo pide. Tiene que traer requisitos”, manifestó Fernández.

Por otra parte, Fernández cuestionó a operadores de la Justicia. “Lo que estamos viendo es que hay administradores de justicia que en tiempo récord dictan sentencias para favorecer a privados en desmedro de lo público”, concluyó.