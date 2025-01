Milei advierte a sus críticos: «No se pongan en nuestro camino»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de Argentina, Javier Milei, respondió duramente a quienes criticaron el polémico discurso que ofreció la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos.

«Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. No se pongan en nuestro camino», afirmó el mandatario, quien desató un escándalo al vincular a la homosexualidad con la pedofilia.

«No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos. No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso», añadió.