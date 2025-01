Ministro Siles justifica su presencia en acto de autoprorrogados del TCP: «No es que estoy avalando»

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, negó que su presencia en el acto de inauguración del Año Constitucional signifique avalar a los “magistrados” prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Magistrados autoprorrogados y el ministro de Justicia, César Siles. Foto: PGE

Fuente: ANF

“No es que yo estoy avalando, no estoy dando mi bendición o estoy reconociendo o no la existencia de magistrados prorrogados o de la presidencia, eventualmente el doctor (Gonzalo) Hurtado”, explicó Siles a la red Erbol.

Sostuvo que el Gobierno solo cumple la declaración constitucional 049/2023, esa disposición establece la prórroga de mandato de los magistrados que cumplieron su mandato a finales de diciembre de 2023, pero siguen en los cargos a pesar del mandato de la Constitución.

Sectores de la oposición criticaron que el titular de Justicia haya avalado con su presencia a los autoprorrogados, la autoridad sostiene que hubiera sido una falta de respeto no asistir porque al final estaba la mayoría, es decir los cinco autoprorrogados y el presidente del TCP.

«Me extraño que en el momento que estaba por empezar el acto no bajaron (los nuevos), porque estaban en sus oficinas trabajando, no bajó ninguno de ellos. Creo que era una falta de respeto, hasta institucional que me salga porque no estaban ellos, al final había mayoría”, afirmó.

Sin embargo, el magistrado electo Boris Arias explicó que habían solicitado que antes de que se realice la inauguración del Año Constitucional deberían asumir una “posición uniforme” e institucional. “Pese a nuestras solicitudes se ha realizado la inauguración con lo que no estábamos conformes”, sostuvo la autoridad en declaraciones a la red Unitel.

En su criterio son abogados y en ese contexto el análisis de los magistrados no tiene que ser político, sino con base en la norma.

Siles añadió que asistió al acto porque recibió una invitación formal del que sigue como presidente del TCP, Gonzalo Hurtado. Pero quedó extrañó porque en el acto efectivamente solo estaban los llamados magistrados prorrogados y no estaban los magistrados recientemente electos.

Arias explicó que, tras el acto de inauguración del TCP, se reunió la sala plena, donde decidieron que mientras se toman decisiones por consenso Hurtado se mantendría en la presidencia.

“Se determinó sobre la presidencia que el Dr. Gonzalo Hurtado continúe ejerciendo hasta que nosotros alcancemos un consenso respecto a su permanencia o cambio, y eso dependerá de la evaluación de su gestión en temas administrativos, de personal”, afirmó.