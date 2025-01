Fuente: https://la-razon.com

Aún con la inquietud de no reasumir plenamente la presidencia de The Strongest y sin comprender lo que él llama —la testarudez de ‘opositores’ circunstanciales— Héctor Montes se animó a realizar un repaso de como vivió los casi dos últimos años en torno a la conflictiva situación del club atigrado, en lo institucional y deportivo.

Este domingo, Montes atendió el requerimiento de La Razón, pero no quiso referirse mucho a lo jurídico para no redundar y porque sostuvo que ya se dijo todo y que está tan claro que no es necesario ser entendido en leyes como para darse cuenta de la situación, pero además no quiere decir demás porque reiteró que sufre una persecución jurídica de todo.

PUEDE LEER TAMBIÉN:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La directiva de Montes se presentará este lunes para reasumir en The Strongest

— ¿Cómo encaró este tiempo desde que el 13 de noviembre de 2023 se dio esa anterior resolución?

— El fútbol y el tiempo es tan vertiginoso que nos dejó con sentimientos diversos y al tope, con mucha adrenalina que corrió en ese tiempo.

Es evidente que nos encontramos con gente que reacciona y no mide la parte humana y personal y hace lo que sea por retenerse y mantenerse en un puesto o cargo de poder. Hemos soportado ya mas de un año y cuatro meses una persecución social, judicial y deportiva y hasta mediática, pero estamos con fortaleza para seguir y que se consolide lo que en justicia corresponde, volver a la conducción de la institución.

— ¿Cómo sobrellevo esa figura de conflictos con la familia?

— Obviamente fue muy duro, pero en la misma familia encontré mucha fortaleza. Ellos fueron mi respaldo y la fe en Dios de que las cosas van a salir. Mucha gente me hizo llegar su oración y todo eso me sostuvo y por ellos nos mantenemos.

Le puedo decir que en ese tiempo me han tratado de iniciar cinco procesos penales, uno ingresó de manera extraña y eso quiero que conozcan las máximas autoridades judiciales de nuestro país, por la forma como se admitió.

Ahora, hace poco, el día que voy al club, inmediatamente nos ingresaron otra denuncia por supuesto allanamiento, cuando mi persona es la que tiene la sentencia constitucional de restitución y son ellos quienes estarían usurpando funciones y están en un lugar que no les compete. Esa queja haremos llegar por ese proceder en contra mía y de algunos miembros de mi directorio.

Cuando esos procesos toman tiempo, en este caso se hizo en horas y eso nos parece una irregularidad de alguna administración de justicia.

— ¿Cómo vivió la conquista del título de 2023?

— Pese a que montaron un operativo para que no esté, a Dios gracias fui parte de esa fiesta. Porque el día previo antes del cotejo contra Always Ready el plantel y la hinchada ya se habían comunicado conmigo y permitieron que ingrese a la cancha para tener la vivencia y el festejo del campeonato de ese año.

Fue un momento muy feliz con el plantel y el recorrido que se hizo fuera del estadio, pero ya para el partido como tal me habían amenazado incluso con alguna detención sin conocer el motivo y por precautelar mi integridad estuvimos con cautela.

Fue un momento tan anhelo por todos los stronguistas, que esperamos siete años para salir adelante y lograr otro título nacional.

— ¿Ud se considera el artífice de esa consagración del 2023?

— Creo que en el 99,9 por ciento fue nuestra labor. Ya solamente faltaban conseguir los tres puntos, entonces era un camino llano para conseguirlo. Tengo un video que partidos antes incluso la afición nos reconoció la labor. Más allá de la persecución jurídica asistimos a los partidos para apoyar al equipo como siempre y eso el hincha no los reconoció y eso me deja contento. La verdad que en la calle yo camino tranquilo, normal en diversos lados, en un supermercado y sin temor porque no hicimos nada malo. al contrario hicimos otras cosas positivas que les molestaron.

— ¿Qué otras cosas?

— Creo que después de don Rafael Mendoza, nuestro directorio comenzó a acrecentar el patrimonio, sin olvidarnos del señor (César) Salinas que construyó la piscina y nosotros hicimos otras obras con diversos intercambios y adquisición de los buses y vehículos y estuvimos a punto de consolidar la construcción de nuestro Centro de Alto Rendimiento, con un convenio en un lugar cercano y esa luz de nuestra gestión incomodo y permitió que nos saquen.

— ¿Siguió y que sensación le dejó la campaña del 2024?

— No se debe ser profesional y saber que cuando un equipo sale campeón simplemente se deben hacer retoques. Desgraciadamente han destrozado el trabajo que se hizo desde inferiores, donde teníamos a 5 jugadores listos para saltar a primera división y nuestro plan de reducción de edad. Sacaron a nuestra gente de inferiores como represalia en nuestra contra y eso dañó y no se consiguió un título. Pasamos vergüenza mayor con nuestro clásico rival, estar segundos y ser eliminados en el primer campeonato. El equipo campeón debió hacerse respetar y disputar las dos finales del torneo, pero no.

— ¿Fue al estadio durante el año pasado?

— Fuimos, el respaldo siempre estuvo y está. Fui a recta, curva y preferencia y varios jugadores tuvieron contacto conmigo y hasta algunos se quejaron de incumplimientos y fue una constante de diversas cosas que no les cumplieron según ellos.

— ¿Cómo ve la perspectiva 2025?

— Dentro de esta transición que se realiza, se tuvo una reunión en las últimas horas y se recabó informes mediante el mismo comité de fútbol y me apena mucho que ya se tendría conformado el plantel en un 95 a 99 por ciento, lo cual nos quita la posibilidad de trabajar en base a nuestro criterio y bajo el que conseguimos el anterior campeonato y más nos apena que se armó sin el técnico, aunque se dice que igual ya tendrían un acuerdo cerrado, pero pese a ello él no habría armado este plantel.

Lo ideal y lo primero es darle la herramienta al entrenador. Recuerdan que cuando se trajo a los técnicos después, qué paso, eso. (Pablo) Lavallén dijo que no armó él equipo y (Ismael) Rescalvo igual, entonces se quita responsabilidad al entrenador, cuando lo ideal es que ellos armen y se responsabilicen

También nos preocupa el promedio de edad, porque tenemos el informe que está muy elevado y no se acude a la casa y eso es un desastre y no es lo ideal un equipo muy mayor.

— ¿Se dice que Zago es el elegido?

— Sí, se dice que está ahí, que está casi acordado y bueno. Pero no es el proceder correcto. A raíz de eso, hace dos años tuvimos que pagar precontratos a gente que no aportaron al club como Melasi y Fran Pastor, al club le costó más de 200.000 dólares solo por precontratos, entonces no se aprende. Eso es doble filo y en contra de la institución.

— ¿Cómo sintetizaría toda esta figura que vive el club?

— Hay pena evidentemente, golpea lo que pasa en la institución. Me hacen otra denuncia penal y esas cosas ponen en riesgo a uno, pero bueno. Duele lo que pasa en el Tigre, pero es un desafío, lo afrontamos con fe.

— ¿Qué le diría a quienes estuvieron y están en la directiva?

— Creo es gente que ni siquiera vale dirigirles la palabra, porque hicieron mucho daño, entraron de mala manera a la institución y el mismo (Ronaldo) Crespo nos complicó. Como se dice, si no tienes algo bueno que hablar de alguien, mejor no hables y no se merecen algo positivo. Seguro que el tiempo los juzgará.

Esperemos no sea grave, porque el viernes supimos de que se borró o extrajo documentación y nada, si es así, esperemos no surjan otras cosas que dañen más a la institución.

— ¿Algún pedido a la Federación Boliviana de Fútbol?

— Vamos a tratar de enviar alguna nota a la federación, como ente mayor del fútbol al Comité Ejecutivo, esperemos que ahí la actitud sea más coherente y que no se asuma el rol del Comité Electoral. Que ya el abogado les explicó que en lo legal están totalmente equivocados y mas bien dar apoyo a la institución que en este momento esta secuestrada, en visos de destrucción si sigue por este camino y que la federación nos ayude a ejecutar y sea parte de una transición transparente e inmediata.

— ¿A la hinchada?

— Que nos toca vivir esta crisis. Como institución pasamos momentos duros. Esta puede ser la más de la última década y decirles que saldremos adelante, siendo actores ecuánimes, ver de manera objetiva y hasta se ven algunos medios que generan opinión y por eso agradezco a La Razón que sea abierta y no como algún terrorista se presta a intereses.

(05/01/2025)