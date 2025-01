Murkel Dellien se despidió del Australian Open en la primera ronda de la qualy

El tenista boliviano, el segundo del país, no logró vencer al chileno Cristian Garín y quedó eliminado en la primera ronda de la fase clasificatoria del primer Grand Slam del año.

Pedro Rivero de Ugarte

Murkel Dellien no pudo concretar su sueño de avanzar en el Abierto de Australia 2025. En la madrugada de este lunes, el tenista boliviano debutó en el primer Grand Slam del año, pero se encontró con un rival muy sólido: el chileno Cristian Garín, quien lo derrotó con autoridad en dos sets. El partido, que correspondía a la primera ronda de la clasificación al cuadro principal, terminó con un claro 6-3, 6-1 a favor del chileno.

El encuentro comenzó con un dominio inmediato de Garín, quien desde el primer servicio de Dellien logró imponer su ritmo y generó varios errores no forzados en el boliviano. Aunque la segunda raqueta de Bolivia intentó encontrar su juego, Garín no le dio muchas opciones. En el cuarto juego del primer set, Murkel sorprendió con un quiebre de saque, lo que le permitió emparejar el marcador momentáneamente. Sin embargo, no pudo mantener el nivel durante todo el set.

A medida que avanzaba el primer set, Garín comenzó a tomar el control. El chileno aprovechó la imprecisión de Dellien y, con su juego agresivo, quebró en tres ocasiones el saque del boliviano. En tan solo 36 minutos, Garín cerró el primer set con un contundente 6-3, demostrando su superioridad desde la línea de fondo.

El segundo set fue aún más difícil para Murkel, quien vio cómo su rival manejaba su revés con gran destreza. Garín, al no ceder ante los intentos de reacción de Dellien, rompió nuevamente el saque del boliviano en dos oportunidades. Con una notable concentración y sin dar respiro a su oponente, el chileno cerró el parcial 6-1 en tan solo 27 minutos, asegurando su victoria y el pase a la siguiente ronda de la clasificación.

Está fue la primera experiencia de Dellien en el Abierto de Australia, después de haber debutado en 2024 en otros torneos de Grand Slam como Roland Garros, Wimbledon y el US Open. A pesar de la derrota, la participación de Murkel sigue marcando una importante etapa en su carrera, ya que es uno de los jugadores más destacados del tenis boliviano en la actualidad.

Por su parte, Cristian Garín, quien se mostró muy sólido durante todo el encuentro, se medirá en la siguiente ronda contra el serbio Laslo Djere, clasificado actualmente en el puesto 114 del ranking ATP.