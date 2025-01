¿No hay arroz en Emapa? Compradores reclaman por el producto y hacen fila en su búsqueda

En Santa Cruz de la Sierra no se cuenta con el producto desde hace varios días, la misma situación que se tiene en Cochabamba. En La Paz, la gente hacía fila este viernes con la esperanza de conseguir el producto.







¿No hay arroz en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos? Desde hace varios días hay gente que acude a distintas dependencias de la firma estatal Emapa en el eje central del país en busca del producto, pero no lo encuentran.

La situación es similar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz, donde los vecinos reclaman no solo por la falta del grano, sino también porque las ferias móviles no estarían llegando a los barrios.

“Dos días he venido, pero no hay arroz. Nos dicen que va a llegar, pero nada. Ahora espero llevarme aunque sea aceite porque no sabemos si llegará arroz”, dijo una mujer que llegó este viernes hasta una de las dependencias de Emapa en Cochabamba.

En la capital cruceña no se encuentra ni el grano de oro, ni el arroz común, así lo constató un equipo de prensa de UNITEL, que llegó hasta las oficinas de Emapa en la zona norte.

La información fue confirmada por una funcionaria que no precisó cuándo se contaría con el alimento en las dependencias de la empresa estatal.

Mientras que en La Paz se formó una larga fila de personas a la espera de que se abran las puertas del supermercado ubicado en la Avenida Camacho.

En su mayoría, los vecinos señalaron que esperaban comprar arroz y aceite, aunque no tenían la certeza de comprar lo que buscan.

“Esperemos encontrarlos”, dijo un hombre, que llegó antes de las 06:00 para ganarse un espacio con miras a adquirir los productos.