“No somos políticos, queremos trabajar”: Comerciantes protestan por permanente cierre de Plaza Murillo

A nueve días del cierre de la Plaza Murillo de La Paz, los propietarios de diferentes negocios y comerciantes, afectados por falta de clientes, protestaron este martes contra el gobierno nacional y exigieron liberar los ingresos al Kilómetro 0 porque reportan pérdidas económicas considerables por falta de clientes.

Foto: ANF

Fuente: ANF

La Pa. – A nueve días del cierre de la Plaza Murillo de La Paz, los propietarios de diferentes negocios y comerciantes, afectados por falta de clientes, protestaron este martes contra el gobierno nacional y exigieron liberar los ingresos al Kilómetro 0 porque reportan pérdidas económicas considerables por falta de clientes.

“¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!”, fueron los estribillos que corearon los afectados en una esquina de la Plaza Murillo. La Policía inmediatamente se apostó en el lugar, impidiendo que avancen hacia el Palacio de Gobierno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La dueña de unos de los anaqueles de golosinas recordó que ni los peores gobiernos cerraron la plaza por casi dos semanas. Cuestionó que el Gobierno se crea dueño del lugar y sólo permita el ingreso para que sus afines incluso consuman bebidas alcohólicas.

“El Gobierno se cree dueño (de la plaza). Que se lo tape con una pared y que deje transitar a la gente por las calles Ingavi, Ballivián y Bolívar. Yo he nacido aquí, soy vendedora de tantos años, no puede ser que nos perjudique. No somos políticos”, protestó la comerciante.

Otro de los afectados explicó que se reunieron los propietarios de los negocios perjudicados para protestar contra el gobierno de Luis Arce. Explicaron que está por llegar fin de mes y tienen que pagar el alquiler de sus tiendas, pero sus ventas disminuyeron porque no dejan entrar a los clientes.

La Plaza Murillo se encuentra cercada desde el 13 de enero, cuando la marcha evista llegó a la ciudad de La Paz. Desde entonces, los efectivos de la Policía no dejan ingresar a personas particulares, excepto a los que portan credenciales como servidores públicos.

/DPC/FPF//