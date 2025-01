“No son buenas noticias”, dice analista Gonzalo Chávez sobre el nivel de las reservas internacionales

Fuente: Unitel

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se situaron en $us 1.976 millones a diciembre de 2024, informó este jueves el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. Del total, $us 1.889 están en oro, por lo que solo un pequeño porcentaje está en líquido, es decir en efectivo.

El analista Gonzalo Chávez considera que estas cifras siguen mostrando que hay un deterioro en la calidad de las reservas y este problema no ha podido ser solucionado por el Gobierno ni el BCB.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Lo que es preocupante es que de estos 1.967 millones de dólares, 1.889 está en oro metálico, es decir, está en lingotes de good delivery, de buena entrega, están en oro, y este oro representa el 96% del total de las reservas internacionales, y solamente tenemos 4% en dólares, como 78 millones de dólares”, explica Chávez.

El analista considera que “estas no son buenas noticias” para inversionistas nacionales, internacionales y los consumidores locales.

“Los niveles de reservas del Banco Central de Bolivia continúan sumamente bajos. Cabe recordar que en el año 2014-15 Bolivia tenía 15 mil millones de dólares de reservas internacionales y el gobierno, el Movimiento Al Socialismo ha ido gastando sistemáticamente esos recursos”, señala Chávez.

Chávez teme que exista la tentación de utilizar los 1.800 millones de dólares que quedan en oro ya que el nuevo Presupuesto General del Estado está en marcha y su reglamentación se puede hacer a través de un decreto supremo.

“Seguramente, el Gobierno a través del Banco Central va a poder utilizar este último recurso, las reservas internacionales del Banco Central en oro para empeñarlas y seguramente buscar seguir financiándose en el 2025. Entonces, el nivel de las reservas internacionales, el stock está sumamente bajo”, señala.

Informe del BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este jueves 2 de enero que “al 31 de diciembre de 2024, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron a $us 1.976 millones”.

Según el ente emisor, esa cifra es “superior en $us 267 millones respecto a finales de la gestión 2023”, cuando se cifró $us 1.709 millones.

De los $us 1.976 millones que representan el total de los ahorros de los bolivianos, “alrededor de $us 50 millones” están en efectivo, según el presidente del BCB, Edwin Rojas, que no dio un detalle exacto de la cifra.

El ente emisor asegura que en 2024 se registraron “tres cuatrimestres consecutivos de evolución favorable”.

El BCB había reportado el 8 de noviembre que las RIN se cifraban en $us 1.970 millones, de los cuales las divisas (dinero en efectivo) alcanzaban los $us 121 millones.