Oposición advierte que no aprobará un centavo más en préstamos internacionales solicitados por el Gobierno

Las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos, “mesistas” y “camachistas”, advirtieron este jueves que no aprobarán un centavo más en préstamos internacionales hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) vuelva a tener la facultad de fiscalizar e interpelar a los ministros de Estado.

El Jefe de Bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, rechazó los ataques que lanzan desde el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y cuestionó que el jefe de Estado, Luis Arce, en tono electoral, exija la aprobación de créditos internacionales.

“La posición de la bancada de Comunidad Ciudadana, en esta sesión que se está llevando a cabo, va a ser de rechazo absoluto (a los créditos internacionales). No les vamos a aprobar un solo centavo más, mientras Arce y su gobierno continúen en la misma lógica (de despilfarro) y continúen cavando esta fosa común a la que nos están llevando a todos los bolivianos”, declaró Urquidi.

La Cámara de Diputados instaló la sesión del pleno en busca de aprobar dos préstamos internacionales. El primero es “para emergencias por desastres naturales y de salud pública”, el segundo lleva el título de “convenio de préstamo para gestión de agua comunitaria y familiar”. Ambos por un monto total de $us 400 millones.

Durante su discurso por el Día de Estado Plurinacional, el presidente Arce demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de créditos inernacionales por aproximadamente $us 1.600 millones. Denunció sabotaje al gobierno nacional de parte de diputados y senadores detractores de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La bancada de Creemos “camachista” también dejó en claro que no aprobarán ningún otro crédito internacional, mientras el Poder Legislativo continúe atado para no interpelar a los ministros de Estado.

“Son cerca de 5.000 millones que se han probado y no ha mejorado absolutamente en nada el país. Ahora quieren que se apruebe 150 millones de dólares en el primer crédito y 250 millones en el segundo. Nosotros, mientras no podamos fiscalizar los recursos, no podemos aprobar más créditos”, agregó Añez.

La diputada de CC Elizabeth Mamani cuestionó al Gobierno por no transparentar los recursos aprobados en la Asamblea Legislativa.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, explicó a la Cámara de Diputados el destino de los 400 millones de créditos internacionales. Dijo que se empleará en los desastres ocasionados por las lluvias y otros fenómenos naturales.

Sostuvo que es una especie de seguro y se activará en la medida que haya sequía, emergencia en la salud pública, incendios o terremotos.

