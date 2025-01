Opositores critican a Reyes Villa: Cochabamba no es su reinado para que deje el cargo a su hijo

Fuente: ANF

Ante la designación del concejal Manfred Reyes Villa Avilés como alcalde interino de Cochabamba, en ausencia de su papá el alcalde del mismo nombre Manfred Reyes Villa, evistas y opositores cuestionaron esa decisión y recordaron que ese municipio no es un reino ni una monarquía, advierten que incurre en nepotismo.

“Esto no es una monarquía, no es un reinado para que el padre (Manfred Reyes Villa) deje el cargo de alcalde a su hijo. Eso es lo que está haciendo Reyes Villa y es grave para Cochabamba, no se puede permitir que se repita esa situación”, afirmó el diputado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce en contacto con la ANF.

El alcalde viajará por un mes a Estados Unidos, China e India y solicitó permiso desde el 7 de enero hasta el 11 de febrero, en su gira busca concretar proyectos para ese municipio con miras a las elecciones presidenciales.

Al respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Mayra Zalles también cuestionó que el hijo del alcalde asuma como autoridad interina, incluso dijo que estaría incurriendo en el delito de nepotismo. Advirtió que solicitará informes al ejecutivo y legislativo municipal.

“Lamentablemente esta más enfocado en su campaña política y la alcaldía de Cochabamba solo ha sido una palestra para lanzar su candidatura. Sabemos que él quiere que su hijo asuma ese cargo y esto se puede calificar como nepotismo, también sabemos que se están cometiendo varias irregularidades”, manifestó.

Esta no es la primera vez que Reyes Villa Avilés asume el cargo de alcalde interino, la concejal de Cochabamba Silvia Soliz dijo que es la quinta ocasión que se designó al hijo de la autoridad electa en ese cargo.

“No quiere soltar la mamadera para seguir teniendo bajo su dominio el personal para hacer su campaña, sabemos que esta es la quinta ocasión que se designa a Reyes Villa Avilés. Es una vergüenza, no es ético ni moral”, señaló.

Ante los cuestionamientos, Reyes Villa dijo que ese viaje responde a invitaciones internacionales y forma parte de su estrategia de posicionamiento político como candidato a la presidencia, con miras a las justas electorales de agosto de este año.

“Voy a salir a ver temas nacionales. Son invitaciones que me han hecho para que vea que ya ellos saben por dónde va ir la victoria en el país”, declaró el alcalde.

Informes

Por otra parte, la diputada Zalles dijo que solicitarán informes al ejecutivo y al legislativo edil sobre el viaje del burgomaestre y la designación de su hijo como autoridad interina.

Aunque denunció que, desde hace varios meses, esa instancia no responde a las peticiones de informe oral ni escrito, incluso, amenazaron con presentar una demanda administrativa contra la Cámara de Diputados porque no tiene la tuición de fiscalizar a los municipios.

“Nosotros vamos a pedir los informes correspondientes para saber qué es lo que está pasando, pero las peticiones de informe que se envía al Consejo Municipal y a la Alcaldía ya no han respondido. Incluso han señalado que se haría un proceso administrativo a la Cámara de Diputados porque no tenemos la tuición de fiscalizar a la alcaldía de Cochabamba y eso también se ha repetido en la Alcaldía de Santa Cruz”, señaló.

En ese contexto, la concejal Soliz dijo que presentarán un recurso de reconsideración en la próxima sesión del ente edil para que el hijo del alcalde no continúe en el cargo de manera interina.