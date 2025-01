Oriente Petrolero vive en la incertidumbre: no logra renovar y tampoco puede habilitar

El panorama del club es incierto. La dirigencia no se pronuncia y tampoco ha logrado renovar los contratos con los jugadores. A esto se suma el hecho de que el club no puede habilitar futbolistas durante tres periodos debido a una sanción de la FIFA.

El mercado de pases en el fútbol boliviano ha comenzado a moverse desde hace una semana, con varios clubes realizando contrataciones para reforzar sus planteles de cara a la nueva temporada. Sin embargo, en Oriente Petrolero aún no hay novedades, y para colmo, la mayoría de los futbolistas que integraron el equipo hasta el año pasado han decidido tomar otro rumbo.

La dirigencia del club enfrenta una importante deuda salarial con el plantel de 2024, que varía entre 10 y 11 meses. Esta situación ha sido el principal motivo por el cual los jugadores están buscando nuevos destinos. La complicación se incrementa al saber que Oriente no podrá fichar futbolistas durante tres ventanas de transferencia debido a una sanción de la FIFA. Este castigo solo podrá ser levantado si el club salda sus deudas.

Lo cierto es que el dinero sigue sin aparecer, y por el momento, la única opción que tiene la dirigencia es renovar los contratos con aquellos jugadores cuyo vínculo ha terminado y reforzar el plantel con futbolistas de las divisiones menores. Lo más sorprendente de esta situación es el silencio absoluto de Ronald Raldes, presidente del club, quien no se ha pronunciado ni informado sobre la situación a los hinchas y socios.

Varios jugadores, especialmente los más experimentados del plantel, ya han decidido no continuar en Oriente Petrolero. César ‘Danco’ García se despidió a través de sus redes sociales, y los uruguayos Hugo Dorrego y Sebastián Ramírez siguieron el mismo camino. Dorrego ya fue anunciado como nuevo refuerzo del Once Caldas de Colombia. También han tomado la misma decisión Daniel Rojas, Alejandro Torres, Enrique Flores, John García y Marcos Riquelme.

Sebastián Álvarez, habitual titular en la zaga central, aún tiene contrato con el club, pero se marchará a préstamo al PSBS Biak de Indonesia. El dinero que Oriente reciba por la cesión del defensor será de gran ayuda para ir saldando algunas de las deudas, aunque aún se desconoce el monto exacto de la operación.

¿Quién será el director técnico?

Hace algunos días, El Deber Sports contactó a Joaquín Monasterio, director técnico de Oriente Petrolero, para consultarle si seguiría al frente del equipo. Su respuesta fue: “Aún tengo contrato”, lo que dio a entender que su permanencia en el primer plantel estaba asegurada.

Sin embargo, Monasterio también informó que tenía previsto iniciar la pretemporada entre este miércoles y jueves. A pesar de ello, los días pasan y no hay claridad al respecto, ya que la dirigencia no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema y aún no ha resuelto los contratos con los jugadores que pretende renovar.