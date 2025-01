¿Ovni o estrella fugaz? Un cuerpo celeste sorprende a la población de La Paz y Beni

Este fenómeno también fue visto por los pobladores que captaron el momento en el que el cuerpo celeste surcaba el cielo.

Fuente: Unitel

Cerca de las 19.30 del jueves un cuerpo celeste fue visto en el cielo en distintos puntos del país. El fenómeno causó sorpresa en las personas que lo observaron, incluso algunos relacionaron el evento con objetos no identificados o más conocidos como ovnis.

En La Paz un usuario que se encontraba transportándose en uno de los teleféricos captó el momento preciso cuando el cuerpo pasó por el espacio iluminando con un luz verduzca la noche. El evento que duró un par de segundos impactó a los testigos.