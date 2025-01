Panamá se rehúsa a negociar con Marco Rubio el control sobre el canal: “Es imposible”

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abrió la puerta a conversar con el secretario de EE.UU. acerca de la migración y la lucha contra el narcotráfico, pero no sobre la vía interoceánica.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, abrió la puerta a conversar con el secretario de EE.UU. acerca de la migración y la lucha contra el narcotráfico, pero no sobre la vía interoceánica.El control del Canal está en manos de Panamá hace 25 años.





El presidente panameño, José Raúl Mulino, descartó negociar con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el control del Canal de Panamá durante el encuentro que sostendrán en los próximos días.

“En torno al tema del Canal es imposible, yo no puedo abrir un proceso de negociación sobre el Canal, eso está sellado, el Canal es de Panamá”, aseguró el mandatario en conferencia de prensa este 30 de enero.

Mulino aseguró desconocer la agenda de la reunión que sostendrá con Marco Rubio y, sin embargo, se mostró abierto a colaborar con Estados Unidos respecto a otros temas, como la migración irregular y el tráfico de drogas hacia el país norteamericano a través de aguas panameñas.

“Tenemos temas comunes, que por supuesto podemos negociar: migración, narcotráfico, lavado de dinero, el incremento que está teniendo la exportación de droga que pasa por nuestras aguas hacia Estados Unidos, porque el mercado está allá”, agregó.

Mulino hizo énfasis en que el problema de narcotráfico le compete a Estados Unidos, aunque está impactando la seguridad en Panamá y contrarrestarlo está siendo “una actividad muy costosa para el fisco panameño”.

“Sobre el Canal, muy difícil, imposible negociar. Sobre los demás temas que hemos mencionado, tenemos un abanico de opciones. Para eso tengo que esperar a que el secretario de Estado me diga cuál es su interés”, expuso.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, también descartó acoger migrantes que no sean recibidos en los vuelos de deportación por otros países. (Divulgación: @JoseRaulMulino)

Ante los rumores de que Panamá ya está negociando con Washington el control del Canal y que incluso permitiría la presencia militar norteamericana en el país, por los que preguntó un periodista tras una visita del vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández al Departamento de Estado de EE.UU., Mulino tuvo que desmentirlos.

“La única persona que está manejando este tema soy yo, nadie más, la visita del vicecanciller al Departamento de Estado guardaba relación con coordinación de la visita de Marco Rubio a Panamá”, dijo.

Incluso descartó que Panamá considera acoger a los migrantes irregulares de Estados Unidos que no estén siendo recibidos en los vuelos de deportación por sus países de origen.

“Esto no se negocia ni hay nada negociándose en este momento, hay interés de hablar, eso es todo. Aquí no hay presencia militar de nadie y no somos un centro de recepción de migrantes, por el contrario hacemos vuelos de deportación”.

El porqué del interés de EE.UU. en el Canal, según JPMorgan

Aunque el presidente panameño, José Raúl Mulino, aseguró que no le preocupaba el interés estadounidense de retomar el control del Canal, como ha expresado Donald Trump, lo cierto es que la tensión ya está impactando los bonos de la deuda soberana del país.

JPMorgan rebajó su recomendación sobre los bonos el pasado 23 de enero de “sobreponderada” a “ponderación del mercado”, pero además expuso por qué el mandatario estadounidense tiene su atención puesta en la vía interoceánica.

El banco de inversión analizó las razones por las que Trump insiste en hablar del Canal de Panamá y, lo que no es menor, enviar al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a visitar el país centroamericano la próxima semana.

Para JPMorgan, Trump quiere:

“Compensar los posibles aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos a las importaciones chinas mediante la reducción de los costos de tránsito del Canal.

Presionar actividades percibidas como vinculadas a China dentro del propio Canal, como el caso de los puertos”.

Las actividades que Trump relaciona con China, conforme con JPMorgan, es la operación de dos puertos adyascentes al Canal de Panamá, Balboa y Cristóbal, en las desembocaduras de los océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente, que desde 1997 está en manos de Panama Port Company (PPC), una subsidiaria de la compañía CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong.

El banco además hizo referencia a la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá, adjudicada en 2018 al consorcio integrado por China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.