Patrimonio de nuevos magistrados: Rosmery Ruiz con la mayor fortuna y Rocío Vásquez reporta cero bienes

Los 19 nuevos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia fueron posesionados el 2 de enero por el presidente Luis Arce. El mandato de las actuales autoridades es por seis años.

Fuente: ANF / La Paz

De acuerdo a sus declaraciones juradas que realizaron en la Contraloría General del Estado, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Tarija, Rosmery Ruiz, tiene 13 bienes y Bs 3.209.512 en activos; mientras que la titular del Tribunal Agroambiental Rocío Vásquez no registró ningún bien y solo declaró Bs 4.000 en activos.

La ANF revisó las declaraciones juradas de bienes y rentas de los magistrados recientemente electos, estas fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2024 y el 8 de enero del presente año. Se encuentran publicadas en la página de la Contraloría General del Estado.

De acuerdo con el Decreto Supremo 1233 promulgado el 16 de mayo de 2012, en el gobierno de Evo Morales, todo funcionario debe presentar su declaración jurada sobre los bienes, deudas y rentas, al ingresar, durante y después de ejercer un cargo público.

Los patrimonios

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por La Paz Boris Arias declaró que cuenta con 11 bienes, activos por Bs 183.007, no tiene deudas y sus rentas recibidas alcanzan a Bs 296.890. Ángel Dávalos, de Chuquisaca, tiene tres bienes, activos por Bs 13.000, sus deudas ascienden a Bs 881.323 y las rentas recibidas a Bs 69.724.

Entre tanto, la magistrada Amalia Laura de Potosí registró dos bienes, activos por Bs 140.000, no tiene deudas ni rentas recibidas. Finalmente, Paola Prudencio de Oruro no tiene propiedades, aunque sus activos alcanzan a Bs 462.880, no tiene deudas y sus rentas recibidas son de Bs 22.534.

Magistrados del TSJ

Norma Velasco, representante de Potosí, cuenta con cinco bienes, activos por Bs 606.600, no tiene deudas ni rentas recibidas; German Pardo, de Cochabamba, registró cinco bienes, activos por Bs 315.865, no tiene deudas y rentas por Bs 195.996. Primo Martínez magistrado por Oruro anotó cuatro pertenencias, activos por Bs 132.000, no tiene deudas ni rentas.

Mientras que el presidente de esa instancia, Romer Saucedo, representante de Santa Cruz, registró tres bienes, los activos alcanzan a Bs 305.268, deudas por Bs 437.028 y cero rentas; la magistrada por La Paz, Fanny Coaquira declaró que tiene siete propiedades, activos por Bs 9.000, cero deudas y las rentas recibidas de Bs 28.500. Entre tanto, Carlos Ortega, de Chuquisaca, no cuenta con bienes, los activos que declaró ascienden a Bs 67.585, deudas por Bs 388.818 y sus rentas de Bs 216.369.

Consejo de la Magistratura

El consejero Carlos Spencer declaró que cuenta con seis bienes, los activos ascienden a Bs 128.444, deudas por Bs 438.126 y no tiene rentas. Gabriela Araoz registró seis propiedades, activos por Bs 7.000, cero deudas y las rentas recibidas llegan a Bs 167.274.

Mientras que el presidente de esa instancia, Manuel Baptista, declaró cuatro propiedades, activos por Bs 365.802, deudas de Bs 545.813 y las rentas recibidas de Bs 134.720.

Tribunal Agroambiental

La magistrada María Peñafiel declaró que cuenta con siete bienes, cero activos, una deuda que alcanza a Bs 247.646 y no tiene rentas; Richard Méndez reportó que no tiene propiedades, tampoco activos, su deuda es de Bs 635.000 y cero rentas.

Entre tanto, Víctor Claure cuenta con tres bienes, activos por Bs 29.266, cero deudas y cero rentas recibidas; finalmente, Roxana Chávez no registró ninguna propiedad, sus activos alcanza a Bs 90.000, deudas por Bs 140.000 y no tiene rentas recibidas.

El 30 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales a 19 magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, el 2 de enero, fueron posesionados por el presidente Luis Arce. El mandato de las actuales autoridades es por seis años.