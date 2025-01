Patzi revela su conversación con Evo sobre una posible alianza: ‘él dijo que su candidatura no se discute’

El exgobernador de La Paz, Félix Patzi, reveló los pormenores de la conversación que tuvo con Evo Morales en la perspectiva de una posible alianza electoral bajo la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS), pero que al final no resultó en un acuerdo.

El líder del MTS relató que pudo conversar mediante teléfono con Evo Morales, después de que los equipos de ambos comenzaron los acercamientos.

Segùn Patzi, fue una conversación breve donde Morales estableció que “su candidatura no se discutía”. Eso impidió seguir adelante con las tratativas.

“La conversación con Evo Morales ha sido muy lacónica, ha sido muy breve, ni siquiera creo que duró ni un minuto, porque ahí él dijo que la candidatura no se discute, que va a ser Evo Morales, por lo tanto si algún partido no está de acuerdo con eso, no hay nada que conversar”, contó Patzi en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

De acuerdo con su relato, Patzi hizo notar que una sentencia constitucional impediría postular a Morales. Pero como Evo planteó que su candidatura no se discute, ya no había posibilidades de seguir hablando.

“En ese sentido, se ha quedado en nada”, concluyó el exgobernador, quien fue Ministro de Educación durante el primer gobierno de Morales y que luego se alejó del MAS.

Patzi señaló que, si bien la sentencia para impedir la postulación de Morales sería ilegal, de todas maneras el Órgano Electoral la usaría para inhabilitar a Evo. En ese sentido, manifestó que sólo un “milagro” permitiría una candidatura del expresidente.

Ante esta situación, Patzi ratificó que por ahora sigue siendo el candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema.

No obstante, Patzi expresó una apertura a conversar sobre una alianza en torno al senador Andrónico Rodríguez.

Según el líder del MTS, Andrónico tiene el potencial de aglutinar a las organizaciones sociales y los votantes que siempre eligieron al MAS.

Sobre una posible alianza con Andrónico, Patzi dijo que si el senador anuncia una candidatura y que estaría dispuesto a postular por el MTS, sería “conversable”.

Reveló que también ha tenido conversaciones con dirigentes del ala “arcista”, pero en la perspectiva de articular un bloque nacional popular indígena. Aclaró que estas charlas se dieron en un plano reflexivo sin una definición.

Patzi también se expresó crítico de una candidatura de Luis Arce, porque considera que el mandatario tiene dos debilidades: no entronca con organizaciones sociales y el rechazo a la crisis económica generada en su gestión.