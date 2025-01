Petro introduce aranceles de hasta 50 % contra EE.UU. en respuesta a las sanciones de Trump

«Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EE.UU., yo hago lo mismo». Así, Petro reaccionó al anuncio de su homólogo estadounidense.

Fuente. RT.com

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este domingo que introducirá aranceles contra los productos estadounidenses que entren al país en respuesta a una serie de sanciones impuestas contra Colombia por Donald Trump.

«Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EE.UU., yo hago lo mismo», escribió Petro en su cuenta en X, subrayando que Bogotá «a partir de hoy se abre a todo el mundo, con los brazos abiertos» y añadiendo que el pueblo colombiano es constructor «de libertad, vida y humanidad».

«Su bloqueo no me asusta; porque Colombia además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Se que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura”, se dirigió a su homólogo estadounidense. «Que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo», concluyó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Petro detalló en otra publicación en X que «le ordenó al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los EE.UU. en un 25%».

Asimismo, indicó que el organismo debe ayudar a dirigir las exportaciones colombianas a «todo el mundo diferente a EE.UU.». «Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos», manifestó.

El mandatario colombiano indicó que los productos estadounidenses, cuyo «precio subirá dentro de la economía nacional», deben ser «reemplazados por producción nacional» y «el Gobierno ayudará en este propósito».

Trump ordenó este domingo una serie de sanciones contra Colombia en represalia por la negativa de Petro de aceptar los vuelos de aviones militares con inmigrantes deportados del país norteamericano. Las «medidas de represalia urgentes y decisivas» de Washington incluyen aranceles de emergencia del 25% sobre todos los bienes colombianos que ingresen a EE.UU. En el plazo de una semana, estos aranceles aumentarán al 50%.