Petro trató de justificar por qué insiste en mantener relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro

El mandatario señaló que de cerrar los canales diplomáticos “se condenaría al hambre” a 14 millones de colombianos

Fotografía de archivo de los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, respectivamente, durante su primer encuentro en Caracas, en 2022. EFE/ Miguel Gutiérrez/ARCHIVO

El jueves 9 de enero en Venezuela se vivió una jornada de tensión, donde María Corina, la líder opositora a Nicolás maduro, fue detenida por agentes del régimen en un incidente que condenaron de inmediato en la comunidad internacional.

Por este nuevo hecho, que se suma las detenciones de ilegales de Carlos Correa, Enrique Márquez, y Rafael Tudares, este último yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, al jefe de Estado en Colombia, Gustavo Petro, lo volvieron a conminar a que rompa relaciones diplomáticas con la nación hermana.

Sobre esta exigencia, que le han venido desde que se conocieron los fraudulentos resultados de las elecciones de julio de 2024, el mandatario expresó su negativa con una publicación en su cuenta oficial en la red social X con el argumento de las posibles consecuencias en materia económica que tendría para los habitantes en la zona limítrofe.

“Esta terca idea de condenar al hambre a 14 millones de colombianos que viven en la frontera y desatar un inmenso éxodo de migrantes hacia América del sur y norte [sic]”, justificó.

En su trino insistió en que la crisis en Venezuela no se podía resolver con las decisiones que tome otro Estado, sino que tenían que hacerlo sus propios ciudadanos.

“No señores, las acciones contundentes» no las debe tomar un gobierno contra otro, la política interna de un país la determina su propio pueblo. Nostálgicos de las guerras y la sangre, el presidente de Colombia, hace lo que la constitución ordena: la paz [sic]”, insistió.

Esta nueva publicación se dio con motivo de las reacciones que recogieron en la emisora Caracol Radio de varios políticos, entre ellos el actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre la complicada situación que se vivió el jueves.

“Fue un acto criminal de esta dimensión debe generar no sólo el repudio sino la acción contundente del Gobierno de Colombia, no podemos seguir con una actitud pusilánime que se asemeja mucho a una forma de complicidad con lo que está pasando. El Presidente Petro no se puede enceguecer por la identidad ideológica que comparte con ese régimen [sic]”, afirmó el congresista del Partido Conservador.

Las otras razones que ha dado Petro

Una ciudadana venezolana sostiene la bandera de su país en el consulado de Venezuela que funciona como puesto de votación para las elecciones presidenciales de Venezuela este domingo en Cúcuta (Colombia). EFE/ Mario Caicedo

El martes, Petro se había referido de nuevo al tema, tras la petición de la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez para que no enviara un delegado a la investidura fraudulenta de Maduro, ya que se estaría legitimando el robo que perpetró el jefe del régimen.

“Deja de ir el presidente, deja de ir el canciller, pero se hacen presentes diplomáticamente a través de un embajador. Así sea un embajador lo que está haciendo es normalizando, es respaldando esa ruptura democrática de Venezuela”, indicó la exfuncionaria del Gobierno antecesor de Iván Duque.

A lo que el presidente señaló que se trataría de una acción desacertada que agravaría la complicada situación tanto para venezolanos como colombianos, y que se hizo evidente en esa administración.

“El mayor error colombiano sería repetir el error de Duque y Ramírez. Entregarle la frontera a la mafia y condenar al hambre a colombianos y venezolanos para desatar el éxodo de los pueblos hacia el norte no es ninguna solución racional [sic]“, señaló en X.

Al siguiente día, Petro volvió sobre el tema de las afectaciones económicas para los habitantes en la zona de frontera y redundó en que esa decisión del Gobierno Duque provocó más problemas para la población, al tener en cuenta un informe de Noticias Caracol donde recordaron que desde que se restablecieron las relaciones con el régimen las condiciones de estas personas mejoraron.

“Cerró la frontera y llamó a a bloquear a Venezuela, resultado: 1. El hambre cundió en Venezuela y salió un éxodo de millones hacia Colombia 2. Arruinó a Cúcuta y la frontera y quedó en manos de la mafia 3.Maduro sigue ahí. Una brutalidad [sic]”, expresó.