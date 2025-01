Polonia asegura que Rusia planeó ataques terroristas contra aerolíneas en todo el mundo

Donald Tusk, además, cree que ayudar a Ucrania no va solo de presente, sino también de futuro. «Nuestras decisiones para fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania ahora no son un plan ‘ad hoc’ como reacción a la agresión rusa; también son una acción estratégica para defender nuestra seguridad futura», resumió uno de los líderes más importantes ahora mismo en la UE, pero al mismo tiempo no quiere hacer grandes planes. «Haremos también todo lo posible para la adhesión de Ucrania a la OTAN, pero sabemos que no será fácil», terminó.